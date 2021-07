Luciana Littizzetto, l’avete mai vista in costume? Ecco le foto rare

Luciana Littizzetto si è sempre distinta per la sua ironia e autoironia: sono rare le foto che la ritraggono in momenti di vita quotidiana, come questi scatti che la sorprendono al mare, lontano dai riflettori e dalle telecamere.

Si può dire che Luciana Littizzetto sia una delle attrici comiche più amate del piccolo schermo: la sua ironia, spesso scomoda, le ha fatto guadagnare l’appoggio incondizionato di molti telespettatori.

La donna si è conquistata uno spazio tutto suo a Che tempo che fa, dove crea divertenti siparietti insieme al conduttore Fabio Fazio: è particolarmente apprezzata per la sua capacità di far sorridere senza tirarsi indietro quando c’è da esprimere opinioni anche piuttosto controverse su personaggi influenti.

Luciana Littizzetto: comica, attrice e ironico volto televisivo amatissimo

La carriera di Luciana Littizzetto comincia con la Gialappa’s Band: nei programmi del celebre trio la comica ha interpretato diversi celebri personaggi diventati cult della televisione italiana. Successivamente è stata protagonista anche in diverse fiction di successo per poi arrivare come spalla fissa accanto a Fazio, che l’ha fortemente voluta sia nel suo programma che al suo fianco nella conduzione del Festival di Sanremo.

Luciana riesce a far ridere sui diversi argomenti di attualità, ma riesce anche ad essere molto autoironica, smontando i numerosi luoghi comuni. La Littizzetto ha sempre affrontato le conseguenze delle sue dichiarazioni, come accaduto lo scorso anno riguardo allo scambio via social con Wanda Nara. In quell’occasione Luciana aveva espresso la sua opinione riguardo ad un post pubblicato dalla moglie di Icardi, ma la donna non aveva accettato di buon grado il commento ironico della Littizzetto. Naturalmente le altre vip, spesso colpite dall’atteggiamento satirico della comica, avevano invitato l’argentina a riconoscere l’atteggiamento puramente simpatico della faccenda.

La Littizzetto in bikini: fisico invidiabile per l’autoironica spalla di Fazio

D’altronde proprio la Littizzetto è la prima a sapersi prendere in giro e in più di un’occasione ha sottolineato i suoi difetti fisici, scherzandoci sopra. Durante la scorsa estate la comica è stata paparazzata in costume al mare: la foto la ritrae in un bikini nero che mostra un fisico al top anche dopo aver oltrepassato la soglia dei cinquant’anni. Luciana sembra non aver nulla da invidiare alle colleghe che affollano i diversi spazi del piccolo schermo.

La comica è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata: è stata sposata per circa 20 anni con Davide Graziani, musicista torinese del gruppo Africa Unite. I due hanno deciso insieme di adottare due figli, Jordan e Vanessa, e anche dopo la separazione hanno mantenuto un rapporto ottimo e una solida stima reciproca. Per Luciana non è stato facile affrontare la fine del rapporto, soprattutto dal momento in cui ha capito di essere rimasta sola e ha messo in conto di restarlo: “Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola”, ha dichiarato la comica.