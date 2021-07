Kledi, la verità del ballerino sull’addio a Maria De Filippi: cosa c’è dietro l’improvviso addio

Uno dei volti più noti delle trasmissioni di Maria De Filippi che ha affiancato per anni la conduttrice nelle esibizioni di danza: perché il professionista di Amici non si è fatto più vedere ed è sparito dai radar?

Kledi a deciso di parlare delle motivazioni del suo addio ad Amici di Maria De Filippi, la trasmissione che gli ha fatto guadagnare una notevole notorietà in tv e nella sua professione.

Il ballerino, oggi sposato e padre, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha raccontato la sua esperienza, accumulata in tanti anni a lavorare fianco a fianco con la presentatrice regina dei palinsesti televisivi Mediaset.

Kledi Kadiu: l’improvvisa sparizione del professionista di Amici di Maria De Filippi

Il professionista albanese è diventato uno dei volti più riconoscibili della trasmissione, fin dai primi anni di messa in onda del talent Amici di Maria De Filippi: si può dire che il ballerino sia stato una colonna portante, una delle presenze fondamentali che ha portato il programma al successo. Tutto il pubblico è quindi rimasto colpito dalla decisione dell’uomo di lasciare quel ruolo. Tante voci si sono rincorse a proposito delle cause del suo allontanamento dal programma e da Maria, ma nessuno dei rumors è stato mai confermato dai diretti interessati.

Di certo c’è che, dopo l’addio alla trasmissione, Kledi è scomparso dal piccolo schermo. Il ballerino è conosciuto come una persona molto riservata e non sono molte le interviste che ha rilasciato sulla sua vita privata o sui suoi progetti professionali. Nell’intervista da Fazio si è, però, lasciato andare a diverse confessioni sul rapporto lavorativo nato con la De Filippi all’epoca di Buona Domenica. “Nel 1999 facevo le prove generali per la trasmissione ‘Buona Domenica’, condotta da Maurizio Costanzo. Lì Maria De Filippi mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia e mi ha proposto di improvvisare un momento di danza nella sua trasmissione, ‘C’è posta per te‘”.

Kledi e la verità sul suo lavoro con Maria: “Sarebbe difficile…”

Così è nata la proficua collaborazione tra i due, un rapporto tra i due che ha scatenato non poche voci riguardo ad una presunta relazione clandestina. Le voci non hanno trovato alcun fondamento di verità e sono state puntualmente smentite dai diretti interessati. Maria e Kledi sono stati ottimi amici e pare che siano rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine della collaborazione professionale. “Anche lei è molto determinata, forte, precisa. Con lei si rimane amici, siamo in contatto tuttora, nonostante io non sia parte integrante di ‘Amici’”, ha detto il ballerino, che ha avuto una storia con Giorgia Surina.

A questo punto inevitabile chiedersi come mai, dunque, Kledi non abbia più partecipato alla trasmissione e sia, conseguenzialmente, anche sparito dai radar televisivi. Il ballerino ha spiegato così, molto semplicemente, la sua decisione professionale che sembra legata molto più alla vita quotidiana che a qualche sordido motivo: “Semplicemente, ho cambiato città e sarebbe difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenire in ogni puntata”, ha detto Kadiu, mettendo così a tacere ogni preoccupazione.