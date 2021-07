Che fine ha fatto Ascanio Pacelli del Gf 4? Eccolo a 47 anni, come è diventato e cosa fa oggi

Ci sono protagonisti delle passate edizioni del Grande Fratello che hanno fatto la storia del reality: tra questi spicca senza dubbio Ascanio Pacelli. Che fine ha fatto oggi l’ex gieffino? Grazie alla tv ha trovato l’amore e ha creato una bellissima famiglia.

Ricordate Ascanio Pacelli? L’uomo divenne molto celebre nel 2004 partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello, il reality che all’epoca era condotto da Barbara D’Urso ed era riservato solo ai cosiddetti Nip, ovvero persone del tutto sconosciute all’ambiente televisivo. Oggi, invece, il Grande Fratello è diventato Vip e al timone della trasmissione c’è Alfonso Signorini.

L’uomo aveva circa trent’anni quando fece il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia e passò molto tempo sotto l’occhio curioso delle telecamere: un’esperienza, quella televisiva, che le ha completamente stravolto la vita.

Ascanio Pacelli e la conquista di Katia Pedrotti: l’amore nato al Grande Fratello

All’epoca Ascanio aveva deciso di partecipare al reality perché intendeva farsi conoscere ed era attratto dalla formula dell’esperimento sociale, ovvero il confronto continuo con altre persone, 24 ore su 24. Ad attirare l’attenzione dei telespettatori fu, in particolar modo, la storia d’amore che lo vide coinvolto, nata proprio sotto l’occhio delle telecamere, con Katia Pedrotti, altra concorrente del Gf 4.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, cosa fa oggi Francesco Oppini: nuova vita dopo il reality

Un amore lento a sbocciare, dal momento che inizialmente lei non sembrava accorgersi in nessun modo delle attenzioni dell’affascinante uomo e, anzi, sembrava provare un certo gusto nel respingerlo, al punto che Ascanio venne soprannominato giocosamente “lo zerbino” a causa della sua ostinazione nei confronti della bionda Katia che sembrava inizialmente più interessata a Patrick Ray Pugliese. Eppure il tempo ha dato ragione alla tenacia dell’ex gieffino: a distanza di oltre 15 anni dal loro primo incontro i due stanno ancora insieme, si sono sposati e dal loro amore sono nati due splendidi figli. I loro rispettivi profili social sono molto seguiti e condividono con i follower la loro quotidianità che mostra una coppia felice e innamorata.

Ascanio Pacelli: la vita dell’ex gieffino lontano dalle telecamere

Subito dopo la partecipazione al reality Ascanio e Katia si sono allontanati dal clamore del gossip e dalle luci dei riflettori. Lo abbiamo rivisto in tv, però, in qualche occasione: ha partecipato come ospite a ‘Il treno dei desideri’ di Antonella Clerici e, prima che scoppiasse la pandemia che ha conseguenzialmente bloccato tutto, stava lavorando a teatro con ‘Ricette d’amore’ ma a causa del Covid tutto è stato rimandato.

LEGGI ANCHE: Katia Pedrotti ieri e oggi: com’è e com’era l’ex concorrente del Grande Fratello

Di recente, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti hanno accettato di tornare in televisione insieme dopo una lunga assenza con uno spot pubblicitario per una linee di prodotti surgelati girato insieme ai loro figli, Matilda e Tancredi. Cosa fanno nella vita di tutti i giorni i due ex protagonisti del reality più amato del piccolo schermo? Scorrendo i rispettivi profili social si scopre facilmente che Ascanio è general manager di un campo da golf ed è anche maestro di golf, oltre a ricoprire il ruolo di consigliere della Federazione Italiana Golf. L’uomo si è dedicato, quindi, alla sua più grande passione, quella per lo sport del golf, mentre la moglie Katia lavora sui social come influencer.