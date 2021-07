Beautiful, che fine ha fatto l’attore che interpreta Eric Forrester? Eccolo oggi a 75 anni, irriconoscibile

Eric Forrester è uno dei personaggi più apprezzati di Beautiful, ma che fine ha fatto oggi l’attore? Scopriamo insieme.

In onda per la prima volta nel 1987, Beautiful è indubbiamente una delle soap opera più longeve al mondo, che nell’arco di pochi anni è riuscita a conquistare milioni di telespettatori arrivando in circa 100 paesi. La popolarità della serie ha travolto anche i suoi protagonisti diventati delle vere e proprie celebrità internazionali.

Eric Forrester in Beautiful

Tra i personaggi più apprezzati della serie possiamo collocare Eric Forrester, interpretato da John McCook, attore statunitense nato nel 1944. Forrester insieme a Brooke Logan è l’unico nel cast di Beatiful ad essere presente in maniera constante fin dalla prima puntata, diventando uno dei volti iconici della soap opera. Patriarca della famiglia Forrester e fondatore di un’azienda di successo, si tratta di un personaggio con un vissuto sentimentale complesso e fatto di alti e bassi che hanno portato i telespettatori a affezionarsi e a empatizzare con lui.

Che fine ha fatto Eric Forrester

John, attore nei panni di Eric, è ormai una vera e propria star con un seguito di fan non indifferente soprattutto su Instagram, dove conta più di 40 mila follower. Sulla piattaforma l’uomo è molto attivo e ama tenere aggiornati i propri seguaci su aspetti della propria vita lavorativa e privata. Oggi l’uomo ha 75 anni e da più di 30 veste i panni di Eric Forrester, ormai diventato un suo alter ego. Infatti in maniera inevitabile la personalità del personaggio e quella dell’attore sono venute in contatto confluendo l’una nell’altra e influenzandosi vicendevolmente.

La moglie di John MacCook

John a differenza di Eric, ha una vita sentimentale stabile dal 1980, quando ha sposato l’attrice Laurette Spang con cui ha avuto 3 figli: Jake Thomas (nato nel 1981), Rebecca Jeanne (nata nel 1983) e Molly Jane (nata nel 1990). La coppia a distanza di più di 40 anni sembra essere ancora molto affiatata, a confermarlo gli scatti pubblicati da McCook che immortalano alcuni momenti di gioia e condivisione passati insieme.