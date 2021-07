La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera professionale e così, per lei, arriva un colpo grosso: vediamo di cosa si tratta.

Nel palinsesto di Mediaset, ormai da anni, il volto della conduttrice Silvia Toffanin è per l’azienda garanzia di successo. La compagna di Pier Silvio Berlusconi sta dimostrando di avere talento e stoffa da vendere e di farsi strada nel mondo della televisione solo attraverso le sue capacità e le sue forze.

La bellissima Toffanin ha esordito nel 1997 nel concorso di Miss Italia, arrivando alle finali. Successivamente, però, la conduttrice Silvia ha dimostrato di non avere solo la bellezza come dote ma anche molto talento ed eleganza, iniziando a muovere i primi passi nei programmi in veste di valletta.

Il vero banco di prova per Silvia Toffanin, però, è stato il programma di intrattenimento di Verissimo, in onda su canale 5 tutti i sabati pomeriggio. La compagna di Berlusconi junior ha preso in carico nel 2006 e da ben quindici anni porta avanti la conduzione con estremo successo

Silvia Toffanin, ecco il suo colpo grosso

Cosa ci aspetterà per il prossimo autunno televisivo? A svelare la programmazione del palinsesto Mediaset, è stato il compagno, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, che ha deciso di dare un tocco di ‘novità’ a tutti i programmi.

Si comincia proprio dalla sua compagna, Silvia Toffanin che riceve un’opportunità d’oro: la talentuosa conduttrice che da anni è al timone di Verissimo, per la prossima stagione, riceve un doppio incarico. Un riconoscimento davvero meritatissimo per la Toffanin che, da settembre, ritornerà il sabato pomeriggio alla conduzione di Verissimo e la domenica pomeriggio, con un doppio appuntamento, subito dopo “Scene da un matrimonio” presentato da Anna Tatangelo.

Come ha reagito la Toffanin a questo colpo grosso? A rivelare la dietrologia, è stato proprio lo stesso compagno, Berlusconi junior che ha confessato come la conduttrice, inizialmente, non è apparsa molto entusiasta per l’opportunità.

“Non è stato facile convincerla perché lei tiene molto a fare quello che fa. Non le interessa la quantità, ma raccontare delle storie” ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, evidenziando come: “Alla fine si è convinta e affronterà questa nuova sfida con grande entusiasmo”.

Pier Silvio Berlusconi rinnova Mediaset

Non solo novità per Silvia Toffanin ma un cambiamento in tutto il palinsesto autunnale. Rinnovata la collaborazione con Maria De Filippi e, secondo quanto affermato da Pier Silvio Berlusconi, sarà un rapporto ancora più intenso, con prodotti nuovi. Intanto, però, sono confermati Tu si que vales, Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te.

La domenica sera al posto di Live-Non è la D’Urso si partirà con Scherzi a parte con Enrico Papi a seguire una nuova stagione di All Together Now con Michelle Hunziker.

Rinnovo anche per Gerry Scotti, super star di Mediaset, Ezio Greggio, Nicola Savino, Roberto Giacobbo e Piero Chiambretti.

Torna anche il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini: al momento sono in programma 21 puntate con otto raddoppi al venerdì ma, in caso di buoni ascolti, si valuta l’ipotesi dell’allungamento del reality. Inoltre è ufficiale: confermate nei ruoli di opinioniste, la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina, Adriana Volpe.