Love Is in the Air è la soap opera turca che sta appassionando gli italiani da qualche settimana. La storia d’amore tra Eda e Serkan deve ancora essere ufficializzata, ma nel frattempo non mancheranno dei colpi di scena imperdibili nella prossima settimana.

Grande successo per Love is in the air

Love is in the Air (Sen Çal Kapımı) è un serial televisivo turco, trasmesso dall’8 luglio 2020 al 18 agosto 2021 su Fox. Dal 31 maggio 2021 sta andando in onda su canale 5 la soap in daytime. Dopo il grande successo di Daydreamer – Le ali del sogno, adesso i telespettatori italiani potranno seguire le avvincenti storie dei personaggi principali, ovvero Eda Yildiz e Serkan Bolat. Lei è una ragazza con tanti sogni nel cassetto, ma purtroppo non riesce a realizzarli. Proviene da una famiglia umile che non può sostenerla economicamente, di conseguenza tende a rimboccarsi le maniche per raggiungere da sola i suoi obiettivi. Sfortunatamente ha perso la borsa di studio su cui faceva affidamento e si è rivolta a Serkan che in cambio le ha chiesto di fingersi la sua fidanzata per un paio di mesi. I due iniziano a dire al mondo di essere una coppia, però con il passar del tempo si avvicineranno sempre più. Ecco le anticipazioni della prossima settimana.

Anticipazioni dal lunedì al venerdì

Nelle prossime puntate si scopre che è stato Kaan a rubare i disegni industriali. Serkan non solo deve lavorare di nuovo sui progetti dell’hotel, ma deve chiedere anche scusa a Eda perché accusata della truffa. Per orgoglio non lo farà, di conseguenza Seyifi e Sirius escogitano un piano per farli riavvicinare. I due vanno nello chalet in montagna, però avranno nuove incomprensioni. Lui andrà via, ma poi tornerà per avere l’ennesimo confronto. Eda, pensando che sia un ladro, lo aggredisce con dello spray al peperoncino. Ormai il contratto sta per scadere, ma Serkan non riesce ad esprimere i suoi sentimenti. Per questo motivo deciderà di farle un bel regalo. Questo gesto farà ingelosire Selin, ovvero l’ex di Serkan. Nel frattempo Selin e Ferit annunceranno nei loro imminenti nozze. L’obiettivo sarà mandare a monte la fuga romantica della coppia. In che modo? Semplice: dirà che sta per portare sull’altare Serkan. Anche la zia di Eda verrà a conoscenza di ciò e avrà un malore improvviso.

Ulteriori anticipazioni

Il padre di Serkan scoprirà che Eda è rimasta orfana a causa del crollo dell’abitazione che anche lui aveva contribuito a costruire. Deciderà di confessare ciò al figlio Serkan. Il racconto lo lascerà senza parole, poiché ha ufficializzato la sua storia d’amore con Eda. Come reagirà la protagonista della soap opera?

