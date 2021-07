Raffaella Carrà senza veli, fisico al top e topless: le foto che hanno fatto scandalo

Iconica, amatissima, una vera protagonista del mondo dello spettacolo: Raffaella Carrà ha sempre saputo come stupire il suo pubblico, fin dagli esordi, quando si mostrava senza veli e in tutta la sua bellezza!

Nonostante siano passati diversi anni, il fascino di una star come Raffaella Carrà resta immutato: l’iconico caschetto biondo ha fatto la storia della televisione italiana e continua ad essere un esempio da seguire per le conduttrici e showgirl di nuova generazione.

Negli anni la Carrà ha saputo anticipare le mode e creare dei veri e propri scandali per l’epoca, come quando è riuscita a sdoganare gli abiti molto corti e il celebre ombelico in vista, che sono diventate delle tappe fondamentali dell’emancipazione femminile in tv.

Raffaella Carrà giovanissima e sexy: gli scatti che fecero scandalo negli anni ’60

Di recente il settimanale “Novella 2000” ha voluto omaggiare la carriera di Raffaella Carrà pubblicando una sua foto in topless, risalente al periodo in cui la presentatrice e ballerina aveva 25 anni. Una giovanissima ragazza ad inizio carriera: era il 1968 e la Carrà cominciava a muovere i primi passi. La sua bellezza era stata notata dagli addetti ai lavori e il mensile “New Kent” le aveva proposto di posare in modo sensuale, un modo per mostrare a tutti quanto Raffaella fosse magnetica, una dote che le avrebbe permesso negli anni di fare presa sul pubblico e sui telespettatori di mezzo mondo.

C’è da pensare che questa tipologia di scatti, che ad oggi sembra del tutto normale e in cui ci si imbatte spesso sfogliando le riviste di gossip, era del tutto innovativa negli anni ’60: all’epoca la libertà sessuale non era sdoganata e si cominciava ad agire fuori dagli schemi, nonostante le polemiche fossero sempre dietro l’angolo a causa del diffuso perbenismo. Niente di nuovo per Raffaella Maria Roberta Pelloni, che ha decisamente messo in atto una vera e propria rivoluzione sul piccolo schermo italiano: la Raffa nazionale ha dettato moda e nuove tendenze con il suo abbigliamento e le sue canzoni, oltre che con i suoi programmi di successo.

La carriera e la vita privata della Carrà, tra successi e rimpianti

Pochi sanno che all’inizio della sua carriera la Carrà avrebbe voluto diventare coreografa, ma le sue abilità di ballerina sono sempre state accompagnate da un talento naturale nell’attirare tutte le attenzioni su di sé: una dote che andava sfruttata trasformando la Carrà in una star della televisione. E così, programma dopo programma, accompagnati da diversi cambiamenti del look, quella ragazza col sogno di dirigere i corpi di ballo da dietro le quinte, è diventata la protagonista assoluta di trasmissioni come Canzonissima o Carramba, che sorpresa.

La carriera di Raffaella è stata segnata da tappe fondamentali e si può dire che professionalmente la donna non abbia nessun rimpianto. Nella vita privata, però, la Carrà non è stata altrettanto fortunata. Il suo più grande cruccio? Non essere riuscita a diventare mamma. Tanti gli amori importanti, che non si sono però tramutati in una famiglia. Da giovanissima si è legata a Gianni Boncompagni, che per lei è stato una guida fondamentale. Poi, in età matura, il suo compagno di vita è stato Sergio Japino.