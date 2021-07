Federica Panicucci, ecco dove vive la conduttrice: appartamento da sogno

Federica Panicucci è indubbiamente una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Ma dove abita la donna? Scopriamolo.

Federica Panicucci ha dato il via alla propria carriera nel mondo della moda e della pubblicità per poi entrare a far parte del panorama televisivo italiano esordendo nel 1987 come centralinista nel programma Portobello, in onda su Rai 2 condotto da Enzo Tortora. L’anno successivo diventa una dei volti Mediaset vestendo i panni da hostess nello show di Canale 5, Il Gioco delle Coppie condotto da Marco Predolin. Da la conduttrice non si è più fermata conquistando sempre più spazio sul piccolo schermo.

Dove abita Federica Panicucci

Dopo più di vent’anni di carriera, Federica ha ottenuto grandissimi risultati e continua a riscuotere grandi successi con i suoi programmi. Ma dove abita la conduttrice? Secondo quanto riportato, la donna vive a Milano con il suo attuale compagno l’imprenditore Marco Bacini e i due figli Mattia e Sofia avuti dal precedente matrimonio.

La casa di Federica Panicucci

Stando alle indiscrezioni la casa della conduttrice si troverebbe nel cuore del capoluogo lombardo in cima a un bellissimo palazzo. Dal seguitissimo profilo Instagram di Federica è possibile osservare alcuni scorci dell’appartamento. In particolare si possono notare l’attenzione nella scelta dei colori prevalentemente chiari, infatti dal salotto alla camera da letto a prevalere è il bianco tanto nelle pareti quanto nei mobili.

Il terrazzo mozzafiato

Nonostante i curatissimi e eleganti interni, il pezzo forte della casa sembra essere il terrazzo a cui si accede con una scala a chiocciola di metallo e da cui è possibile godere di una vista mozzafiato su Milano. Anche all’esterno l’arredamento è curato nei minimi dettagli nella volontà di creare uno spazio in cui rilassarsi, divertirsi e ricevere ospiti.