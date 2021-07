Maria de Filippi scoppia in lacrime, la regina della tv come non l’avete mai vista: il video

Artefice del successo di numerosi programmi, personaggio su cui Mediaset ha puntato da qualche anno per lievitare negli ascolti Maria de Filippi si è conquistata il titolo di regina della tv non a caso. Persona garbata e educata, decisa nelle sue scelte e protettiva con chi ritiene indifeso Maria ha portato in tv i sentimenti celebrandoli soprattutto con le persone normali a cui ha dato visibilità e in alcuni casi anche un lavoro. Anche il successo d‘Amici è merito suo e di una squadra che segue attentamente le sue indicazioni e dopo 20 anni è ancora una delle scuole più ambite dai giovani artisti.

Maria de Filippi non trattiene le lacrime a Tu si que vales

Maria de Filippi lavora anche dietro le quinte, il suo ruolo a Temptation Island per esempio non è marginale anche se non compare fisicamente. Secondo quanto ha riferito in una recente intervista Filippo Bisciglia Maria è una lavoratrice instancabile lavora anche 24 ore al giorno ed è sempre disponibile anche di notte. Punto di riferimento di Raffella Mennoia autrice storica dei programmi della Fascino. Il ruolo di Maria de Filippi in tv è ormai consolidato, è considerata una vera Queen e Mediaset con a capo Pier Silvio Berlusconi non potrebbe farne a meno, è grazie ai suoi ascolti che le reti del Biscione molto spesso tengono testa ai programmi ben realizzati della Rai destinati alla prima serata.

Palesemente sulle sue posizioni, a volte apparentemente rigida Maria de Filippi è in realtà una persona molto sensibile che si commuove anche in tv. In una recente puntata di Tu si que vales la moglie di Maurizio Costanzo si è complimentata con alcuni concorrenti per l’impegno manifestato verso quelle malattie rare che purtroppo ancora oggi non hanno cura. Raramente capita ma in quell’occasione Maria è apparsa senza parole, con le lacrime agli occhi e in difficoltà nel parlare, cosa che ha richiesto anche l’intervento dei suoi colleghi di giuria anche loro in un silenzio dovuto.

Maria de Filippi prova costume superata: fisico pazzesco”

Il prossimo Dicembre Maria de Filippi compirà 60 anni ma la conduttrice non sembra affatto sentire il peso dell’età. In questi giorni è stata paparazzata al mare nei pressi della sua villa in Toscana. Insieme al suo cane, in costume Maria ha mostrato un fisico al top: tonico e asciutto la conduttrice di Uomini e Donne è in forma fisica perfetta e ha superato brillantemente, senza invidiare niente alle sue colleghe più giovani, la prova costume.

Come sempre Maria de Filippi ha seguito il dietro le quinte di Temptation Island le cui registrazioni sono terminate qualche giorno fa. Il debutto dei reality dei sentimenti è previsto per questa sera e a quanto pare sono in programma molti colpi di scena.