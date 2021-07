Rosalinda Celentano, cosa fa oggi la figlia di Adriano e Claudia Mori? Eccola dopo Ballando con le Stelle

L’abbiamo vista tra le protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle: oggi è lontana dal mondo televisivo e tutti si chiedono a cosa stia lavorando Rosalinda Celentano. Scopriamolo insieme!

Dall’amore tra Adriano Celentano e Claudia Mori sono nati tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda Celentano. Tutti e tre hanno in qualche modo seguito le orme dei celebri genitori nel mondo della musica e dello spettacolo.

Rosalinda ha accumulato esperienza sia come cantante che come attrice e si è messa alla prova anche come ballerina sotto lo sguardo vigile di Milly Carlucci. Ora c’è da chiedersi in cosa la vedremo cimentarsi, ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera.

Rosalinda Celentano: la carriera tra musica, cinema e teatro

Rosalinda nasce a Roma il 15 luglio del 1968 come terzogenita dell’amore tra due nomi importanti del panorama del gossip italiano, Adriano Celentano e Claudia Mori. Seguendo la strada del celebre padre tenta la carriera di cantante da giovanissima e già nel 1990 la troviamo su uno dei palchi più importanti della musica italiana, il Festival di Sanremo. Rosalinda riesce a raggiungere la finale nella sezione Giovani con la canzone L’età dell’oro. Sono degli anni d’oro per lei: l’anno successivo, nel 1991, porta a casa un trionfo, vincendo l’ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con la canzone Quanti treni, tratta dal suo unico album Rosalinda.

A questo punto i suoi interessi si spostano sulla recitazione, e la ritroviamo al cinema diretta da registi di alto calibro, come Pino Quartullo, Giuseppe Bertolucci, Wilma Labate e Renato De Maria. Nel 2002, poi, il suo talento è stato riconosciuto con un premio davvero importante: ha vinto il Globo d’oro come miglior attice esordiente, per il film Paz!, di Renato De Maria. Nello stesso anno è stata presente come madrina e presentatrice della prima edizione del Premio Etruria Cinema: un’edizione, quella del novembre 2002, interamente dedicata al cinema realizzato dalle donne.

Rosalinda dopo Ballando con le stelle: l’addio ai social e la vita privata

Nel 2004 le viene affidato un ruolo importantissimo: Rosalinda Celentano è stata apprezzata dal mondo intero per il ruolo di Satana nel film La passione di Cristo. Questa straordinaria interpretazione le è valsa la premiazione al Global Festival Film di Ischia e la candidatura ai Nastri d’argento 2005 come miglior attrice non protagonista. La donna ha continuato a lavorare nel mondo del cinema, della fiction televisiva e del teatro.

Nel 2008 la ritroviamo ancora nel cast di Cash, viaggio di una banconota, una docu-fiction ideata da Giorgio John Squarcia e Francesca Fogar. Nel 2010, invece, è impegnata a teatro con l’opera Le quattro sorelle accanto a Lisa Gastoni. Non solo recitazione: nella vita di Rosalinda c’è spazio anche l’arte, dal momento in cui la Celentano realizza anche diverse opere di pittura e scultura. Milly Carlucci l’ha fortemente voluta nel suo programma televisivo Ballando con le stelle, dove l’abbiamo vista ballare in coppia con Tinna Hoffmann. Per quanto riguarda la sua vita privata, Rosalinda ha sempre dichiarato la sua omosessualità: dal 2010 al 2014 è stata legata all’attrice Simona Borioni. Attualmente Rosalinda si è allontanata dai social, ma si vocifera che presto possa tornare al cinema o in teatro con un nuovo progetto che la vede protagonista.