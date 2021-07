Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 4 al 10 luglio 2021: Brooke è disperata

Continuano ad appassionare i telespettatori le vicende della saga di Beautiful che d’anni è leader negli ascolti di Canale 5 nella fascia orario di riferimento. La famiglia Forrester è sempre protagonista delle storie della soap e a tenere alta l’attenzione sono ancora una volta Ridge e Brooke il cui amore dichiarato d’anni, espresso in matrimoni e divorzi e di nuovo riavvicinamenti costringe i due a trovarsi ancora una volta l’uno contro l’altra a fare i conti con una presunta infedeltà.

Beautiful anticipazioni: Brooke disperata consolata da Bill

Ad essere scosso è Ridge che dopo aver superato il distacco con la moglie causato d’alcuni discutibili atteggiamenti del figlio Thomas vuole riunirsi in modo ufficiale con Brooke ma scopre, grazie a Quinn che la Logan ha baciato Bill Spencer in un momento di debolezza. Deluso dall’accaduto Ridge non riesce più ad avere fiducia in Brooke si allontana da lei e questo provoca nella Logan una disperazione tale da non comprendere come salvare il suo rapporto con Forrester. A godere di tutto ciò Quinn che non ha una particolare simpatia per Brooke ma che deve anche convincere Erik che non ha approvato la sua azione di delazione.

Intanto Ridge si avvicina sempre più a Shauna, decide infatti di raggiungerla a Las Vegas. Brooke disperata si fa consolare da Donna che la invita alla calma e la rassicura che anche questa volta lei e Ridge supereranno la situazione. Hanno affrontato cose molt più gravi e ne sono usciti sempre insieme, Forrester supererà e comprenderà il momento e tornerà come sempre dalla Logan, anche se questa volta Brooke non n’è poi così sicura. Secondo quanto rivelato dall’anticipazioni della prossima settimana Brooke riceve la visita di Bill che vuole consolare la Logan ma quest’ultima preferisce che fra loro non ci siano contatti di nessun genere e questo per evitare ulteriori fraintendimenti.

Ridge sempre più vicino a Shauna

Ridge intanto si trova a Las Vegas e si avvicina sempre più a Shauna che sembra mostragli tutta la sua solidarietà e sostegno. Tra i due scatta un secondo bacio ma la Fulton è certa che Forrester è innamorato solo di Brooke e alla fine gli consiglia di tornare da lei. Intanto la Logan scopre che Ridge e Shauna sono insieme e chiede al pilota di riportarlo a Los Angeles.

Novità anche per Florence che nutre dei sospetti sulla veridicità della malattia di Sally e sul fatto che il suo medico la stia coprendo. Flo chiede a Wyatt di mandare via di casa la Spectra che a suo avviso è pronta per andare avanti senza la finzione del suo fidanzato, inoltre non ha ben tollerato le avances che la stilista ha fatto al giovane Spencer che dichiara di rimanere al suo fianco solo perchè è molto malata.