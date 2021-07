Paola Perego, la sconcertante confessione: “Ho pensato di farla finita”

Programma diretto e senza filtri Belve è un talk condotto da Francesca Fagnani giornalista nota e intraprendente in grado di mettere a nudo i suoi ospiti anche con domande scomode e non sempre scontate. Ospite della puntata di ieri anche Paola Perego che ha raccontato il suo vissuto, la sua vita professionale ma soprattutto alcuni dei suoi momenti no che l’hanno portata a pensare anche di farla finita. Senza esitare la conduttrice ha risposto a tutte le domande della giornalista, in modo diretto si è messa a nudo mostrandosi sincera e vera.

Paola Perego: “Volevo morire ma ho avuto paura della morte”

Sposata con il noto agente televisivo Lucio Presta Paola ha rivelato che questa unione non sempre le ha portato dei vantaggi professionali. In alcuni casi ha subito anche delle vendette trasversali dirette a lei ma solo per colpire il marito: “Perché mio marito che è una persona moralmente onesta, se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me. Motivo? Per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie.” La conduttrice ha poi precisato che alcuni suoi lavori sono saltati in seguito a dei no detti dal marito, cosa che lei ritenga faccia parte del gioco ma che non sempre si è rivelata leale.

“La più sporca è stata la chiusura di Parliamone sabato. Io sono stata il capro espiatorio ma ho pagato veramente un prezzo troppo alto” ha confessato la Perego alla bravissima Fagnani che non ha perso l’occasione di far rivelare alla conduttrice molto di più di quanto detto. La Perego ha poi parlato del periodo in cui ha sofferto d’attacchi di panico provocati soprattutto dall’ansia, un malessere che ha raccontato nel suo libro e che in molti casi l’hanno indotta a pensare anche al suicidio: “Un sacco di volte ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Però poi avevo anche paura della morte, quindi ero come il cane che si morde la coda. In quello stato sei veramente prigioniera, sei prigioniera, non c’è un’altra spiegazione… ”

Paola Perego: “Ho portato tante corna…”

Infine Paola Perego ha parlato del suo primo matrimonio, una relazione non facile da cui sono nati due figli. Sposata con il calciatore Andrea Carnevale la conduttrice ha rivelato che trascorreva molto tempo da sola, mamma molto giovane ha avuto anche dei momenti no mentre accudiva i suoi figli: “Quello di sei mesi non dormiva mai per via dell’asma, avevo paura di prenderlo in braccio e buttarmi dalla finestra”.

Alla Fagnani Paola ha anche confessato d’aver portato tante corna, il primo marito Carnevale a quanto pare non è stato molto fedele è anche per questo che oggi supererebbe un tradimento tranquillamente non ritenendolo qualcosa di drammatico: “Un tradimento? Lo supererei”.