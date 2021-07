Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: Filippo Bisciglia sotto choc

Mercoledì 30 giugno ha preso il via l’attesissima decima edizione di Temptation Island, ottenendo fin da subito ottimi risultati. Ma cosa accadrà nella seconda puntata? Ecco alcune anticipazioni.

Per la prima volta trasmesso nel 2005, Temptation Island è tornato sul piccolo schermo nel 2014 conquistando fin da subito milioni di telespettatori e consacrandosi in pochissimi anni come lo show estivo per eccellenza. Nonostante sia appena iniziata sembra che anche questa decima edizione prometta bene.

Temptation Island seconda puntata

La seconda puntata del programma in onda su Canale 5 sarà trasmessa lunedì 5 luglio, nel frattempo ecco alcune anticipazioni. I telespettatori sembrano essere in fermento per scoprire cosa sia accaduto a Tommaso, protagonista indiscusso della prima puntata. Il giovane 21enne si è presentato in coppia con la fidanzata Valentina, di ben 19 anni più grande e ha fin da subito mostrato la sua gelosia affermando: “Ricordati di coprirti il corpo, metti sempre il prendisole. Il tuo corpo è sacro”.

Anticipazioni seconda puntata

Nonostante ciò sembra che Tommaso abbia ben presto ceduto alle provocazioni di una delle tentatrici. Infatti -secondo le anticipazioni- pare che il giovane in compagnia della ragazza si sia steso sul lettino nascondendosi sotto una coperta. Ad aggravare la situazione le parole del 21enne dopo l’accaduto: “E’ successo un casino“, ha affermato rivolgendosi agli altri concorrenti.

La reazione di Valentina

Filippo Bisciglia, conduttore di questa edizione dello show, ha ovviamente mostrato le immagini incriminanti a Valentina ma la reazione della donna è inaspettata. Infatti la fidanzata di Tommaso, nonostante sia scossa dal video mostratole, sembra essere fermamente convinta che si tratti di una strategia del giovane volta a farla ingelosire. Cosa sarà accaduto sotto quella coperta? La relazione tra i due è già a rischio o ha ragione Valentina?