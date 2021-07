Uomini e Donne è il programma che permette alle persone di trovare l’anima gemella davanti alle telecamere. Purtroppo un’ex dama non sta vivendo momenti sereni con il proprio cavaliere perché ha fatto un’amara scoperta. Ecco cosa sta succedendo.

Uomini e Donne, nozze rinviate

I partecipanti sperano di poter trovare qualcuno che faccia nuovamente battere il proprio cuore dopo tante delusioni accumulate nel corso del tempo. Alcune coppie sono convolate a nozze e tra queste ricordiamo quella composta da Clarissa Marchese e Federico Gregucci oppure Sossio Aruta e Ursula Bennardo che non si sono ancora sposati, ma sono una famiglia a tutti gli effetti con l’arrivo della piccola Bianca. Non si può non nominare Beatrice Valli, nota influencer del momento felicemente legata all’ex tronista Marco Fantini. I telespettatori poi ricorderanno sicuramente Luisa Monti, la vulcanica dama che ha fatto tremare l’intero parterre maschile. Tuttavia è riuscita a conquistare il cavaliere Salvo Calabretta. Infatti a gran sorpresa nell’ultima edizione hanno comunicato che presto sarebbero diventati marito e moglie. Sono stati costretti a rinviare per un’amara scoperta. Tutti sono rimasti a bocca aperta, però pronti a supportare la donna.

“Il coraggio per andare avanti lo si trova”

Luisa non ha mai nascosto il desiderio di volersi innamorare di nuovo. Ha discusso con tanti cavalieri, ai quali ha dato la possibilità di farsi conoscere perché poco chiari nei suoi confronti. Durante le sfilate in passerella ha sempre sfoggiato abiti da urlo, ottenendo sempre voti altissimi. Ha dato del filo da torcere ad Armando Incarnato e tanti altri ancora contando sul sostegno di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Gli opinionisti hanno fin da subito creduto nella sua buona fede e infatti ci hanno visto bene, poiché è andata via con Salvo. Stavano organizzando il matrimonio, però hanno posticipato perché Luisa ha scoperto di avere un tumore al seno. “Il coraggio per andare avanti lo si trova…Ho quarantanove anni e ancora tante cose da fare. Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto, al netto della paura che effettivamente c’è”, ha dichiarato Luisa intenta più che mai a uscirne da vincitrice. I fan del programma (e tutti gli utenti social) le augurano di risolvere al più presto la delicata faccenda.

Dietro il sorriso tanto dolore

L’ex dama ha regalato a tutti i telespettatori tanti sorrisi, ma non ha avuto vita facile. Sta attendendo la chiamata dall’ospedale Gemelli di Roma per eseguire l’operazione chirurgica. L’altro giorno ha deciso di fare una mammografia ed è uscito fuori un carcinoma maligno al seno. In realtà sta molto attenta alla prevenzione, infatti anni fa ha sconfitto un tumore maligno alla tiroide e, come se non bastasse, i genitori sono morti entrambi di cancro.

