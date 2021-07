Silvio Berlusconi è uno dei politici più noti nel nostro paese. Di recente sta facendo parlare di sé per un gesto compiuto dalla fidanzata Marta Fascina. Ecco cosa ha fatto.

Durante il periodo del secondo lockdown, Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele a causa di alcuni problemi di salute. Per fortuna ha superato il Covid e gastroenterite. Il peggio è passato, dunque è tornato a casa dai suoi familiari. Dopo pochi giorni è tornato più carico che mai nel svolgere la sua attività di campagna elettorale di Forza Italia. Con fermezza ha ribadito la sua proposta di partito unico, rivolta sia Matteo Salvini che a Giorgia Meloni. Il 2 giugno ha rilasciato una lunga intervista a Il giornale, parlando anche di diverse telefonate con i diretti interessati per portare a termine il suo progetto. Si è soffermato anche sul suo graduale miglioramento e sul consenso dato dai medici per riprendere il lavoro che ama: “Sono ancora in campo e intendo rimanerci nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni, nonostante le tante inchieste giudiziarie infondate”. Silvio Berlusconi è un uomo che si dà da fare per l’Italia, quindi ha il sostegno di tantissimi cittadini. Tuttavia sta facendo parlare di sé anche per un gesto del tutto inaspettato della fidanzata. Sui social ha pubblicato una foto dell’ex cavaliere in un determinato contesto. E’ stata subito rimossa, ma non abbastanza in tempo per essere ignorata dagli utenti social.

Un errore non passato inosservato

Dopo la fine della relazione con Francesca Di Pascale, Silvio Berlusconi è tornato a sorridere accanto a Marta Fascina. La donna è laureata alla Sapienza ed è stata eletta alla Camera dei deputati nel 2018 nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania. Dal 2020 è fidanzata con il capo del suo partito. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un incredibile fascino, naturale e intrigante allo stesso tempo. Ha 31 anni, ma sicuramente sa muoversi bene in un mondo popolato da gente di alta professionalità. Per errore ha postato sul suo profilo Instagram la foto di Silvio Berlusconi a letto. Nello specifico ha realizzato una Instagram story che ha subito eliminato. Nonostante ciò qualcuno è riuscito a fare lo screen e così ha iniziato a fare il giro sui social.

I postumi del Covid

“I medici mi hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività…Voglio ringraziare tutti per l’attenzione e la partecipazione che ho avvertito intorno a me in questi mesi difficili, mi hanno dato la forza di affrontare una sfida difficile: quella con le conseguenze e le complicanze di un male insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo”. Con questa dichiarazione tempo fa ha rassicurato i suoi sostenitori. Adesso è inarrestabile nella sua attività politica.

