Matrimonio a prima vista, ecco tutte le novità della nuova edizione

Tra le trasmissioni più amate degli ultimi anni dai telespettatori è giusto parlare di Matrimonio a prima vista. Esso è un docu-reality che si occupa di analizzare il percorso di coppie in procinto di sposarsi senza conoscersi. Affinché il loro percorso di nozze sia chiaro e nitido, sono aiutati da un team che cercheranno di tirare fuori il meglio da ognuno di loro ed evitare che poi si arrivi al divorzio. Questa sera su Discovery parte la nuova edizione e tante sono le novità.

Il team di esperti di Matrimonio a prima vista

Per la prima volta in questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista il team di esperti sarà arricchito da un life coach di nome Andrea Favaretto. Quest’ultimo avrà il compito di creare dei dialoghi costruttivi tra i membri delle tre coppie cercando di tirare fuori il meglio. Oltre ad Andrea ci sono gli altri esperti confermati, ovvero il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi. Loro avranno l’arduo compito di seguire e consigliare le nuove tre coppie che metteranno a rischio la loro relazione nata al buio. Dovranno fare di tutto per far restare le coppie stabili e soprattutto faranno in modo che trovino un’alchimia in questo lungo percorso tanto amato dagli italiani in tutti questi anni.

Ecco tutte le novità della nuova edizione

I protagonisti che decidono di arrivare al matrimonio tanto atteso della trasmissione Matrimonio a prima vista sono sei single che incontreranno il proprio partner direttamente sull’altare. Dopo le nozze, però, i partecipanti avranno quattro settimane per conoscersi al meglio e dopo questo percorso potranno con l’aiuto degli esperti in tutto questo periodo, prendere la decisione tanto attesa, ovvero se chiedere il divorzio oppure continuare la loro relazione al di fuori del contesto televisivo. In questa nuova edizione, dato che siamo ancora in periodo di emergenza sanitaria, il team di esperti ha incontrato i protagonisti da soli e non in gruppo così come accadeva nella prima edizione.

Leggi anche -> Matrimonio a prima vista, la verità di Nicole sull’addio a Marco: “Poi è arrivata”

Location e mete per la luna di miele

Le coppie che verranno a formarsi nel programma Matrimonio a prima vista hanno la possibilità di vivere il loro sogno del matrimonio in tre location bellissime. La prima è un antico convento nel cuore di Roma, ovvero l’hotel donna Camilla Savelli. La seconda si trova precisamente in Lombardia ed è Villa Erba nei pressi del lago di Como e infine a Varese la Villa Esengrini Montalbano. Come ogni matrimonio che si rispetti, le tre coppie avranno la possibilità di andare in luna di miele in Sardegna, in Puglia e in Sicilia.

Leggi anche -> Matrimonio a prima vista, primo anniversario per Martina e Francesco: la dolce dedica