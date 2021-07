Da giorni circola un’indiscrezione che, però, ancora non riceve conferme: l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni sembra che entrerà nella Casa più spiata dagli italiani.

Il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscere Sophie Codegoni nell’edizione appena passata di Uomini e Donne quando, la giovane nata a Riccione nel 2000, ha deciso di sedere sul trono di Maria De Filippi e cercare un principe azzurro adatto a lei. La Codegoni è, quindi, riconosciuta come la più giovane di tutte le troniste nella storia del programma.

Sophie Codegoni ha alle spalle già una carriera di successo sulle passerelle, è infatti una modella affermata e avvantaggiata dal suo corpo, longilineo e statuario, oltre che dal dono della bellezza innata. A spiccare sul suo corpo è la particolarità di diversi tatuaggi ma uno in particolare è a vista, quello sulla spalla che raffigura l’occhio egizio e una scritta.

Seguitissima anche sui social, l’ex tronista di Maria De Filippi sembra essere una delle più corteggiate da Alfonso Signorini. Sarà vero?

Sophie Codegoni: l’amore finito a Uomini e Donne, fino al Grande Fratello Vip

Neanche il tempo di sceglierlo durante il dating show di Canale 5 che, la love story tra la Codegoni e il prescelto Matteo Ranieri è finita. A spiegarlo è stata la stessa ex tronista con una diretta sul suo profilo Instagram mentre, in lacrime, spiegava cosa non è andato con il suo ex.

La Codegoni si è detta innamorata tantissimo a programma concluso del suo corteggiatore Matteo ma, una volta spenti i riflettori, la coppia si è trovata a dover affrontare le diversità che non emozionavano più, così come lei stessa ha spiegato. Insomma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’incompatibilità mentale dei due giovani che, di conseguenza, ha portato ad un distacco anche fisico e alla fine delle storia.

Adesso, però, per la bellissima Sophie sembra essere pronto all’orizzonte un nuovo progetto lavorativo che potrebbe portarle, chissà, anche delle novità a livello sentimentale: la Codegoni parteciperà al Grande Fratello Vip?

A dare la notizia è stato il giornalista Alberto Dandolo che, attraverso le pagine della rivista Oggi, ha scritto così: “Gira voce che la bella influencer sarà una delle concorrenti del GF Vip 6, in onda a partire da settembre sulla rete ammiraglia del Biscione…”. Per il momento, però, tutto tace e non ci sono conferme ufficiali.

Sophie Codegoni: le indiscrezioni su Fabrizio Corona

Bellissima la ex tronista di Uomini e Donne è anche, spesso, molto chiacchierata e da qualche settimana circolano voci di gossip su una sua presunta relazione con Fabrizio Corona. La notizia è nata proprio sui social quando, alcuni utenti, nelle Stories pubblicate da Corona hanno visto la Codegoni a casa sua.

Da quel momento in poi si sono susseguite sempre con più veemenza queste ipotesi e uno dei maggiori supporter di queste segnalazioni è l’influencer Alessandro Rosica che, con il suo profilo ufficiale Instagram ‘investigatoresocialofficial‘ sostiene che addirittura Sophie Codegoni dorme a casa di Fabrizio Corona quattro volte a settimana. Per il momento, però, l’ex tronista smentisce o conferma e preferisce restare in silenzio.