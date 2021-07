Silvia Toffanin raddoppia. Pier Silvio Berlusconi: “E’ stato difficile…”

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate dagli italiani del piccolo schermo. Da anni è al timone della conduzione di Verissimo e pare che a settembre la rivedremo anche in un altro programma televisivo. Pare che sia stato il compagno per Silvio Berlusconi a convincerla. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Momento magico per Silvia Toffanin

Silvia Toffanin ha raggiunto la popolarità grazie al quiz televisivo Passaparola condotto dal grande Gerry Scotti. All’epoca aveva il ruolo di letterina e tra le sue colleghe c’era Ilary Blasi. Le due sono molto amiche, in quanto creano dei simpatici siparietti davanti alle telecamere quando hanno modo di interagire. Infatti gli italiani hanno espresso il desiderio di vederle un giorno condurre insieme lo stesso programma. Per la gioia dei fan Silvia Toffanin raddoppierà e devono ringraziare il vicepresidente della Mediaset, nonché il compagno di vita Pier Silvio Berlusconi. Ecco cosa ha detto durante un’intervista.

“Ha le caratteristiche per avere successo la domenica”

In poche parole Silvia Toffanin farà compagnia agli italiani con un altro programma televisivo, che andrà in onda su canale 5 la domenica. Secondo Pier Silvio ha tutte le carte in regola per sfondare anche in questa nuova esperienza televisiva: “E’ stato difficile convincere Silvia al raddoppio, ma sono convinto che lo farà con grande entusiasmo. E’ il programma dove tutti gli ospiti vogliono andare, ha le caratteristiche per avere successo la domenica”. I telespettatori la amano per la sua professionalità, dunque apprezzeranno sicuramente la scelta fatta dagli altri vertici della Mediaset. È stato difficile convincerla, anche perché tempo fa Maria De Filippi le aveva proposto di condurre Temptation Island, ma lei ha rifiutato per restare fedele e coerente al suo programma storico. Una scelta fatta anche per evitare di togliere del tempo alla propria famiglia. È ben risaputo che tende a mettere in primo piano i figli e il compagno, però stavolta sembra che abbia cambiato idea. Sarà riuscita a far combaciare entrambe le cose?. A prescindere da tutto i fan sono contenti del raddoppio.

Matrimonio in vista?

Molti si sono chiesti quando Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi convoleranno a nozze. I due sono sempre stati molto riservati su questo argomento, anche se la bellissima conduttrice è stata chiara con poche parole dicendo che non occorre un pezzo di carta per reputarsi una famiglia a tutti gli effetti. Del resto sono legati da anni da un amore indistruttibile, dunque il matrimonio per il momento può attendere. Tuttavia i più ottimisti credono che a breve arriveranno delle buone notizie. Ragion per cui non ci resta altro da fare che attendere.

