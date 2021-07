Michele Merlo, lo sfogo del padre: “Per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere”

Il padre di Michele Merlo parla della prematura dipartita del figlio e racconta le difficoltà che il giovane cantante ha dovuto affrontare nel mondo dello spettacolo.

La recente e improvvisa scomparsa del giovane artista Michele Merlo ha sconvolto il mondo intero, lasciando un vuoto impossibile da colmare. Il suo talento l’aveva portato all’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi, dove aveva avuto la possibilità di muovere i primi passi lungo quella strada che l’avrebbe portato a trasformare in carriera quella che fino a quel momento era rimasta una passione: la musica, arte a cui si era avvicinato durante l’adolescenza, imparando a suonare la chitarra e cominciando a scrivere le sue prime canzoni.

Le parole del padre di Michele Merlo

Proprio in merito alla partecipazione a spettacoli televisivi, il padre di Michele Merlo ha rivelato che il giovane artista aveva sofferto molto per i no che aveva dovuto collezionare sia a X Factor sia per ben due volte al Festival di Sanremo. “Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione”, ha raccontato Domenico in un’intervista al settimanale DiPiù. “Allo stesso modo aveva sofferto per essere stato eliminato da X Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava”.

“Non c’è più un motivo per vivere”

Al dispiacere per i tanti rifiuti ricevuti, per i genitori di Michele Merlo si è aggiunto il dolore di vedere il proprio unico figlio morire a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. “Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quarant’anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, hanno dichiarato Domenico e Katia, genitori del giovane Michele Merlo. Il giovane cantante, morto a poche ore dal ricovero per un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante, ha costretto la coppia ad affrontare una delle tragedie che nessun genitore vorrebbe vivere nel corso della propria esistenza.

Il supporto di Emma Marrone

Una sofferenza lenita soltanto del calore e dalla vicinanza di chi quotidianamente cerca di dare il proprio supporto a Domenica e Katia. Il padre di Michele Merlo ha rivelato di essere grato per il sostegno ricevuto da Emma Marrone, che ad Amici era stata coach di Michele. Proprio la cantante sul suo profilo Instagram aveva scritto: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi.”

“Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie”, ha aggiunto Domenico, “Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: ‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. E poi, gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”.