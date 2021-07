Sonia Bruganelli colpo grosso a Mediaset: la moglie di Bonolis debutta in tv

Uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano è sicuramente Paolo Bonolis. Quest’ultimo, da poche settimane, si è congedato dalle fatiche del programma di Canale 5 Avanti un altro con il collega Luca Laurenti. Non tutti sanno che sua moglie Sonia Bruganelli parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ecco il commento del conduttore.

Sonia Bruganelli al Gf Vip?

A gran sorpresa Sonia Bruganelli parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Quello che in molti ignorano è che il suo ruolo non sarà quella del concorrente che sarà spiato 24 ore su 24. Infatti, la moglie di Paolo Bonolis, siederà al fianco di Adriana Volpe e sarà un’opinionista a tutti gli effetti delle reality più longevo della televisione italiana. Sonia è meglio nota come autrice di molti programmi televisivi di grande successo proprio come Avanti un altro, Ciao Darwin e tanti altri. Per la prima volta, però, avrà l’arduo compito di essere un’opinionista senza peli sulla lingua. Sicuramente Adriana sarà più precisa in questo ruolo in quanto conosce alla perfezione tutte le dinamiche del programma essendo stata una delle concorrenti più amati della quarta edizione vinta da Paola Di Benedetto.

“Non deve chiedermi nessun permesso”

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe avranno il ruolo degli opinionisti sostituendo Pupo e Antonella Elia. I due non si sono risparmiati nel dare giudizi sulle dinamiche della casa, soprattutto la Elia quando si scagliò contro Samantha De Grenet focalizzandosi sul fisico. Sonia potrà contare sul sostegno dei suoi figli e del caro marito Bonolis. Molti hanno chiesto un parere del marito che non è tardato ad arrivare: “Cosa penso di mia moglie al Grande Fratello Vip? Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non sia qualche partita importante di mezzo”. Ciò significa che sosterrà in questa nuova avventura la moglie. Per ora la coppia si sta godendo la meritata pace e ripartirà alla grande a settembre con Avanti un Altro. Tuttavia molti speravano di vedere la Bruganelli nella casa con gli altri concorrenti, ma si accontenteranno di vederla presente nello studio dalla prima all’ultima puntata.

Un amore da favola

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono uniti in matrimonio ormai da molti anni. Hanno due figli che amano alla follia. Sono apprezzati dagli italiani per l’immenso rispetto, fiducia e stima che l’uno ha nei confronti dell’altra e viceversa. Sono anche sensazionali nel mondo del lavoro della televisione italiana. Basti pensare che sebbene Paolo Bonolis abbia grande fama e successo per le tante trasmissioni, Sonia è sempre rimasta dietro le quinte ad applaudirlo. Ora è giunto il momento di stare davanti alle telecamere. Il successo sarà assicurato.

