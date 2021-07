La giovanissima Giulia Stabile ha vinto l’ultimo edizione del talent show Amici di Maria De Filippi . Da poco è arrivata una notizia che ha entusiasmato i fan. In poche parole si dice che nella prossima sarà presente nei corpo dei ballerini professionisti. Ecco tutti i dettagli.

La vittoria di Giulia

Nata il 10 giugno 2002 a Roma, Giulia Stabile è una giovane che si è fatta conoscere grazie al suo talento. Ha un tatuaggio sull’avambraccio destro con la scritta “5, 6, 7, 8″, dedicato al conteggio dei passi della danza. Ha origini italo-calatane, dato che la madre è spagnola. Il pubblico italiano ha avuto modo di vederla in passato in un programma condotto da Antonella Clerici. Si tratta del programma televisivo Ti lascio una canzone. Era una bambina, ma già erano evidenti le sue doti artistiche. Dal 2006 ha frequentato l’Accademia Balletto di Roma sull’Aurelia dove ha perfezionato la sua tecnica. Ciò le ha permesso di portare a casa la coppa della vittoria. Il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento nella danza. I fan di Amici amano di lei la sua ingenuità e goffaggine. Tuttavia quando si esibisce davanti alle telecamere cambia del tutto. Diventa un’altra persona: sicura di sé, determinata e carismatica. Questa esperienza le ha dato anche modo di conoscere il cantante Sangiovanni, ovvero l’attuale fidanzato. I due stanno vivendo la loro favola d’amore al di fuori del contesto televisivo, non a caso sono stati fotografati per le strade della capitale italiana. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha entusiasmato coloro che hanno sostenuto Giulia fin dai suoi primi esordi. Ecco di cosa si tratta.

Giulia tra i professionisti

Pare che Giulia stia vivendo lo stesso percorso artistico di Stefano De Martino. Nella scuola si è impegnato al punto tale da rientrare nelle grazie di Alessandra Celentano per poi diventare un ballerino professionista. Adesso si sta dedicando alla carriera di conduttore. Anche Elena D’Amario, per esempio, ha partecipato tanto tempo fa al reality show in qualità di ballerina e attualmente è una delle più brave del mondo dello spettacolo. L’ex allievo Marcello Sacchetta ora è sia coreografo che maestro in sala prove. Giulia farà parte del corpo dei ballerini professionisti di Amici 21 e sicuramente in questo modo riuscirà a spianare la strada della la televisiva. Collaborerà con Veronica Peparini, ovvero la maestra che ha creduto in lei fin dal principio.

“La prima volta? Vuol dire essere una cosa sola”

Giulia e Sangiovanni hanno rilasciato un intervista su Vanity Fair e hanno parlato a ruota libera sul loro rapporto. Hanno spiegato come è nato il sentimento tra le mura della scuola: tutto è partito da un bacio innocente. Hanno anche confessato che non sono andati ancora oltre, in quanto entrambi vogliono che tutto sia speciale. Il loro amore fa sognare perché è puro e sincero.

