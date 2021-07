Matrimonio a prima vista Italia, le coppie della settima edizione: chi sono e cosa fanno

Discovery Plus ha pubblicato le nuove puntate della settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia: scopriamo le tre coppie che parteciperanno a questo esperimento sociale.

Matrimonio a prima vista inizia ad avere grande successo in Italia: il pubblico da casa è curioso di conoscere le vicende di sei protagonisti – tre uomini e tre donne – mai conosciutisi fino al momento dell’incontro sull’altare. A loro viene chiesto di condurre una vita di coppia per le settimane successive fino alla decisione finale: rimanere sposati o rompere il vincolo?

Sono sempre i tre esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, a studiare il profilo dei sei protagonisti e decidere – in base ad un calcolo di affinità e probabilità – se siano o meno compatibili come coppia. Per la settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia sono stati già svelati i ragazzi e le ragazze che hanno deciso di sottoporsi a questo intrigante e particolare esperimento sociale che attira sempre di più l’attenzione la curiosità del pubblico da casa.

Le coppie di Matrimonio a prima vista

Tra le coppie partecipanti alla settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia c’è quella composta da Martina e Davide.

Lei, 30enne di Gallarate, ha lavorato come assistente di volo ma la pandemia l’ha costretta a rimanere a casa perdendo il lavoro. La situazione ha avuto delle ripercussioni sulla sua vita privata portandola a chiudersi in se stessa.

Per lei, gli esperti hanno pensato al 31enne Davide di Ravenna, responsabile finanziario e pr. Ottimista di natura, si è costruito l’immagine del latin lover, ma il lockdown lo ha portato a guardarsi dentro per capire che la vita da single non è il suo sogno.

La seconda coppia concorrente di Matrimonio a prima vista Italia è composta da Jessica e Sergio che, secondo gli esperti, hanno l’84 per cento di affinità.

Lei, 32enne imprenditrice di Segrate, vive da sola da ben nove anni: amante del suo lavoro, è una perfetta stacanovista che, negli ultimi periodi, ha maturato l’idea che una vita da sola non sia il massimo della felicità.

Accanto a lei ci sarà Sergio, 35 anni, appassionato di viaggi, ha vissuto in giro per il mondo ma, davanti ad un tramonto indimenticabile in Sri Lanka, ha capito che la felicità non può essere vissuta in solitudine.

La terza coppia protagonista di Matrimonio a prima vista Italia è composta da Dalila e Manuel, talmente tanto simili che la loro compatibilità risulta essere al 91 per cento.

Lei ha 35 anni ed è una segretaria originaria di Roma e sogna un uomo coraggioso che la sostenga. Segnata dalla separazione dei genitori, Dalila ha una serie di pregiudizi sugli uomini.

Per lei, gli esperti hanno pensato a Manuel, 36 anni, originario dello stesso quartiere della “futura moglie” e impiegato nella tabaccheria della mamma con cui ha un rapporto molto stretto.

Il suo pensiero sulla vita è cambiato in seguito ad un grave incidente in moto dopo il quale ha rivalutato le sue priorità mettendo la primo posto gli affetti e al secondo la vita mondana.