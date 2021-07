Principe Harry e la malattia: in terapia da cinque anni

L’addio alla vita reale ha permesso al principe Harry di parlare liberamente di ansie e paure che lo hanno costretto a ricorrere all’aiuto di un terapista: ecco di cosa soffre il Duca di Sussex e come sta curando il suo problema.

Il principe Harry ha deciso di dire addio alla casa reale britannica in seguito al matrimonio con Meghan Markle e alla nascita del primogenito Archie. Dopo una serie di problematiche verificatesi a corte, la coppia ha abbandonato il Regno Unito per trasferirsi in America e, proprio alla BBC, ha raccontato intrighi e misteri che animano – e spesso rendono difficile – la vita dei reali britannici.

Oprah Winfrey, autrice dell’intervista choc rilasciata da Harry e Meghan, ha dato vita ad una docu-serie – “The Me You Can’t See” – cui Harry ha voluto fortemente partecipare per poter parlare liberamente dei suoi problemi mentali e della terapia EMDR a cui si sottopone da circa quattro o cinque anni. “La maggior parte di noi porta con sé una qualche forma di trauma, perdita o dolore irrisolti, che si sentono e sono molto personali – ha spiegato il Duca di Sussex – . Eppure lo scorso anno ci ha dimostrato che siamo tutti insieme, e la mia speranza è che questa serie mostri che c’è potere nella vulnerabilità, connessione nell’empatia e forza nell’onestà”.

Principe Harry, di cosa soffre

La morte della madre Diana ha provocato nel principe Harry un dolore incommensurabile e una serie di problematiche che si sono verificate negli anni a seguire.

La sensazione di sentirsi una “preda braccata”, così come Lady D era dai fotografi, ha creato nel duca di Sussex difficoltà mentali.

Il principe Harry, infatti, soffre di attacchi di panico che da anni tiene a bada grazie alla terapia EMDR, pratica psicoterapica basata sulla “desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari”.

Nella docu-serie pensata da Oprah Winfrey, dunque, il marito di Meghan Markle ha accettato di farsi riprendere durante una intera seduta con il dottor Sanja Oakley, psicoterapeuta che vive e lavora a Londra.

Principe Harry, i problemi mentali e la decisione di parlarne

Da circa cinque anni, il principe Harry ha deciso di farsi seguire nel percorso di guarigione dagli attacchi di panico che lo attanagliavano ogni volta che doveva fare rientro a Londra.

Il pensiero di come sia avvenuta la morte della madre Diana, il ricordo del suo rapporto turbolento con i fotografi, ha particolarmente influenzato il secondogenito di Carlo, che ne ha risentito a livello psicologico.

“L’immagine più viva che ho di mia madre, sembra incredibile, ma sono io e mio fratello William, seduti dietro con la cintura e lei che cerca di guidare con quattro o cinque motorini di paparazzi che la inseguono – ha raccontato Harry – . Non riusciva mai a guidare perché aveva gli occhi pieni di lacrime”.

“Dopo quattro/cinque anni di terapia ho capito che la prevenzione è fondamentale – ha spiegato il duca di Sussex – . Non intendo dire che si debba parlare delle proprie paure ogni singolo giorno, ma che ti serve qualcuno che possa aiutarti ad essere più consapevole di quello che ti accade quando stai male e che ti dia gli strumenti per uscirne, prima che il malessere diventi troppo grosso”.