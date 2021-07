Il Castello delle cerimonie curiosità: dove si trova, quanto costa, chi sono Imma Polese e il marito Matteo

Il Castello delle cerimonie è uno dei programmi più popolari in onda su Real Time. Ma quanto costa celebrare un matrimonio nella famosissima location?

Trasmesso dal 2014, il reality show ha subito conquistato i telespettatori, grazie a uno dei suoi protagonisti Antonio Polese, noto per la sua simpatia e l’organizzazione di sfarzosi matrimoni. Purtroppo il boss delle cerimonie è scomparso nel 2016 e al suo posto è subentrata la figlia Imma Polese affiancata dal marito Matteo.

Dove si trova il Castello delle Cerimonie

Il meraviglioso Castello, location da sogno per i matrimoni di qualsiasi coppia, sorge a Sant’Antonio Abate, piccolo comune con poco più di 19 mila abitanti, in provincia di Napoli. A seguito della popolarità guadagnata grazie allo show in onda su Real Time in cui vengono mostrate alcune delle cerimonie celebrate nella sala di Donna Imma, l’attività è diventata una delle più ambite e richieste da parte di chi voglia celebrare il proprio amore godendosi una giornata importante al massimo delle possibilità.

Quanto costa il Castello delle Cerimonie?

Ma quanto costa? Secondo quanto riportato da svariate testate, anche nel caso del Castello delle Cerimonie non c’è un prezzo fisso ma ovviamente varia in base alle necessità e richieste degli sposi. In particolare la cifra standard si aggira tra gli 80 e i 120 euro a persona, nulla di troppo distante da altre attività simili. A rivelare questa curiosità è stato proprio Matteo, il marito di Donna Imma.

Chi è Imma Polese?

Imma è la primogenita di Antonio e sua moglie Rita Greco, subentrata nella gestione del Castello dopo la dipartita dell’amato padre. Nata nel novembre del 1964, la donna è subito entrata a far parte delle dinamiche dell’azienda di famiglia. Inoltre Imma è sposata con Matteo Giordano che la aiuta nella gestione del Castello occupandosi della parte dell’accoglienza degli ospiti, dei rapporti con gli sposi e con i clienti dell’hotel. Insomma l’uomo è il braccio destro di Imma con cui forma una coppia imprenditoriale imbattibile.