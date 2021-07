Il Paradiso delle Signore 6, colpo di scena per l’amato personaggio: “Finalmente”

Nonostante i dubbi iniziali nel mandare in onda Il Paradiso delle Signore nella striscia quotidiana la soap si è rivelata in questi anni un successo e i vertici Rai hanno confermato sia una sesta edizione che andrà in onda il prossimo Autunno che una settima su cui gli sceneggiatori stanno già lavorando. Il dietro le quinte del Il Paradiso delle Signore è affiatato e lavora in piena collaborazione sostenendo e portando al successo sia gli attori che dal debutto della fiction lavorano sul set che quelli che invece sono giunti in corso d’opera.

Il Paradiso delle Signore, il segreto di Giuseppe

La sesta stagione del Il Paradiso delle Signore si annuncia ricca di novità e le vicende dei vari protagonisti sono appassionanti e non prive di colpi di scena. Tra i dirigenti del noto grande magazzino e gli addetti alla vendita e quelli al magazzino si creano relazioni, ma anche intrighi che portan0 ad appassionare il pubblico puntata dopo puntata. Giunto alla programmazione quotidiana dopo aver conquistato il successo in prim time Il Paradiso delle signore è un format che piace dai toni delicati e appassionanti realizzato in una sit come che guarda al passato curando ogni dettaglio in stile vintage.

Nella prossima edizione che riprenderà la sua programmazione subito dopo l’Estate assisteremo al ritorno di Tina da Milano, la donna tornerà a casa dopo aver raggiunto il successo come cantante ma non troverà una situazione idilliaca. Giuseppe sarà ancora una volta padre, il bimbo sarà il frutto della sua relazione con Petra persona che ha conosciuto in Germania. L’uomo cercherà di tenere nascosto il tutto ad Agnese che è ignara del fatto che Giuseppe ha condotto una vita sentimentale parallela nel periodo in cui ha vissuto in Germania. Di certo la situazione per Giuseppe si complica consapevole che non potrà tenere a lungo nascosto il suo segreto visto che Petra minaccia di arrivare a Milano.

Agnese ha tradito Armando: ecco qual è la verità tra i due

Giuseppe è preoccupato per le bugie dette ad Agnese ma non sa che quando lui era in Germania la compagna lo ha tradito con Armando Ferraris. Nonostante la passione provata per il Ferraris i sensi di colpa portano la donna a tornare con il marito che negli ultimi tempi ha fatto di tutto per riconquistarla. Non è noto cosa succederà fra i due coniugi nella prossima stagione ma sicuro i dovranno rivelarsi le loro verità.

Sembra che Agnese possa decidere di lasciare il marito definitivamente e tornare insieme al suo amante oppure potrebbe anche perdonare il coniuge. In attesa della messa in onda della nuova stagione è possibile godersi qualche anticipazione rubata in rete.