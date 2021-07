Claudia Mori e il rimpianto sulla figlia Rosalinda Celentano: “Ho sbagliato…”

Moglie di uno degli artisti più popolari del panorama musicale italiano, Claudia Mori ha sempre cercato di proteggere il suo matrimonio ma soprattutto i figli dall’eco mediatico a cui erano sottoposti. Innamorata del marito come il primo giorno i due hanno superato rumors e gossip ma soprattutto hanno dimostrato d’essere in grado di tenere unita la famiglia in modo amorevole. Claudia è sempre stata molto vicino ai figli e ha cercato di sostenerli anche nei loro momenti più bui eppure anche la signora Celentano ha qualche rimpianto e riconosce d’aver fatto qualche errore nel modo di comunicare affetto.

Claudia Mori: “Vorrei solo averlo fatto prima”

Ricordiamo che quando Rosalinda dichiarò su Vanity Fair d’essere gay e pronta a sposare la sua compagna del tempo l’attrice Simona Borioni Claudia raccontò come visse questa rivelazione. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera la Morì spiegò d’aver un solo rimpianto quello di non aver parlato subito chiaramente a Rosalinda della sua omosessualità. La moglie di Celentano ha dichiarato d’aver manifestato alla figlia il suo sostegno e solidarietà solo in seguito: “Recentemente, d’accordo con Adriano, ho deciso di parlare apertamente, dicendole che per noi non sarebbe cambiato nulla sapendo dei suoi orientamenti sessuali.”

Ha poi aggiunto: “Lei sarebbe rimasta la nostra figlia amorosa di sempre, che vorremmo vedere più felice e serena perché la nostra felicità è direttamente legata alla sua. Vorrei solo averlo fatto prima. E penso che comunque Rosalinda abbia fatto benissimo a rivelare la sua natura: non è una malattia o un errore che andrebbe ‘corretto’. Sono altre le tendenze da correggere”. La Mori non ha esitato a rivelare quanto Adriano sia stato sensibile e aperto con lei e le abbia manifestato tutto il suo sostegno.

Claudia Mori: “Pensavo fosse una bravata”

Claudia Mori ha anche confessato d’aver sorpreso la figlia Rosalinda adolescente mentre baciava un’altra ragazza, ma ha pensato che fosse una bravata. Oggi con il senno di poi ha compreso d’aver sottovalutato quel momento e si rimprovera di non avergli dato abbastanza importanza, quella che Rosalinda meritava in quella fase di crescita e cambiamento della sua vita: “Per la verità io interpretai la cosa come un’ingenuità tra ragazze. Una bravata, quasi. Tra l’altro Rosalinda è sempre stata espansiva con tutti…”

L’esperienza ha insegnato alla Mori che i figli vanno amati e guidati che è importante che siano cresciuti come persone oneste e sincere. La moglie del Molleggiato infine ribadisce di non sentirsi nella posizione di dare consigli agli altri genitori anche se sostiene che è importante che i figli non si sentano mai soli: “Non sono capace di dare consigli, direi solo di non farli mai sentire soli. E se ci troviamo impreparati, come genitori ma anche come figli, cerchiamo di scoprire insieme il modo di comprendere gli uni e gli altri