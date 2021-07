Stasera, lunedì 5 luglio, andrà in onda la nuova e attesissima puntata di Temptation Island. Le coppie sono già entrate nel pieno del gioco e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Pare che tutti i membri del cast ottengano dei guadagni per la partecipazione. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, il viaggio dei sentimenti ha avuto inizio

Al centro dell’attenzione c’è sicuramente la coppia composta da Valentina e Tommaso. Lei ha 19 anni in più e lui ha da poco terminato gli studi liceali. Nella prima puntata ha fatto molto discutere perché non ha nascosto il fastidio nel vedere la propria fidanzata in costume da bagno. Le aveva imposto di indossare il copricostume, ma lei non gli ha dato retta. Poi Ste sta facendo i conti con delle dichiarazioni di Valentina, la quale a un passo del matrimonio ha confessato di vederlo ormai come un amico. Parole forti dal momento che convoleranno a nozze il prossimo 7 agosto, dopo aver rinviato l’evento a causa della pandemia. Anche le altre coppie stanno facendo discutere e ciò dimostra che il reality delle tentazioni non delude mai. È ben risaputo che tentatori e tentatrici vengono pagati per il lavoro che svolgono davanti alle telecamere. Questo discorso sembra riguardare anche i fidanzati e le fidanzate.

Ecco quanto guadagnano i fidanzati

La figura del tentatore è estremamente importante nel viaggio dei sentimenti perché fa chiarire le idee sulla propria relazione. In alcuni casi i fidanzati si sono lasciati al falò di confronto per andare via dai villaggi mano nella mano con il tentatore o la tentatrice che li ha conquistati. Basta ricordare Vittorio e Katia la fotonica. Lui si era avvicinato a una tentatrice al punto tale da frequentarla una volta spente le telecamere. Poi le loro strade si sono separate, ma comunque si sono vissuti per un po’ dopo il reality. È ben risaputo che i tentatori vengono pagati e lo stesso discorso riguarda anche nei coppie, ma la cifra in questione non è alta quanto quella destinata ai concorrenti del Grande Fratello o di altre trasmissioni televisive. Non è chiaro quanto guadagnino, tuttavia si può parlare di una cifra che ruota attorno ai 1.000 euro. Si tratta di una sorta di rimborso spese più un extra abbastanza sostanzioso.

Regolamento da rispettare

Molti telespettatori stanno cercando di scoprire sui social se i fidanzati stanno ancora insieme o si sono lasciati. Per il momento non c’è alcun indizio preciso. In effetti i partecipanti firmano un contratto in cui dichiarano di non pubblicare nulla fino al termine del reality che possa far capire l’esito della propria reazione. Per questo motivo non resta altro da fare che attendere i prossimi sviluppi che sicuramente faranno restare il pubblico a bocca aperta.

