Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Nota per la sua professionalità, è sempre disponibile nel rilasciare interviste nelle varie trasmissioni televisive, come che Tempo che fa di Fabio Fazio. Ha fatto una confessione inaspettata sul compagno di vita Maurizio Costanzo. Ecco cosa ha detto.

La strabiliante carriera della De Filippi

Maria De Filippi è la regina indiscussa della Mediaset. Con i suoi programmi televisivi riesce sempre a catturare l’attenzione dei telespettatori. Il merito è senza dubbio sia della sua professionalità che della sua grande empatia che mette in evidenzia soprattutto a C’è posta per te. Non a caso coloro che interagiscono con lei riescono ad aprire il proprio cuore e a vedere la realtà in modo diverso. Ha un modo di fare che piace al punto tale da conquistare tutti nel corso del tempo. La De Filippi ha sempre fatto delle interviste ben volentieri in altre trasmissioni televisive. Una delle tante ha rilasciato nello studio di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Era l’anno 2018 e in quell’occasione ha parlato a ruota libera della sua vita. A un certo punto il conduttore le ha posto questa domanda: “Cosa ti fa arrabbiare di più di lui?”. La risposta non si è fatta attendere. Ha regalato tanti sorrisi a tutti i presenti nello studio.

Confessione ironica sul regime alimentare

I due sono convolati a nozze il 28 agosto 1995. Si sono conosciuti nel settembre 1989 durante un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia. Lei aveva organizzato l’evento e da allora sono diventati inseparabili. Nel 2002 hanno preso in affido un bambino di nome Gabriele che all’epoca aveva 10 anni. Loro sono un esempio, in quanto sono legati da un amore indistruttibile. Tuttavia, come in ogni rapporto, non tutto è perfetto. Infatti la De Filippi si è lamentata di una piccola bugia: “E’ bugiardo…E’ entrata nella nostra vita una nutrizionista molto brava che gli dà una serie di cose da mangiare a pranzo e cena, quindi arriva un’email con un fax con quello che deve mangiare…lui baratta con questa signora una serie di cose…alla fine questa signora ha ceduto la sera e lui la sera ha un po’ di cioccolato preso in un’apposita gelateria di Roma perché non è fatto con il latte dopo cena…ho scoperto, perciò dico che è bugiardo, che in ufficio ha lo stesso gelato, cioè fa pranzo e cena”. Fazio non ha nascosto il sorriso, proprio come il pubblico.

Maria, regina indiscussa della tv

Per la gioia dei telespettatori Maria De Filippi tornerà a settembre con i suoi programmi. Dal lunedì al venerdì farà compagnia nella fascia pomeridiana con Uomini e Donne e poi in prima serata torneranno C’è posta per te e Tu si que vales. Da aggiungere che il sabato pomeriggio presenterà la nuova classe di Amici.

