Ascolti tv domenica 4 luglio: Mara Venier conquista anche la fascia serale con Una Voce per Padre Pio

Nonostante l’estate sia ormai avviata, continua la lotta all’ultimo telespettatore tra le reti televisive, scopriamo chi ha avuto la meglio nella serata di domenica 4 luglio.

La fascia serale indubbiamente rimane tra quelle più ambite dalle reti televisive che provano a conquistarla trasmettendo i programmi di punta nel tentativo di ottenere l’attenzione di milioni di telespettatori grazie alla migliore offerta.

Il successo di Una Voce per Padre Pio

Nella serata di domenica 4 luglio ad aver avuto la meglio è stata Rai 1, che ha tenuto davanti allo schermo 2.298.000 spettatori pari al 14% di share, grazie alla messa in onda di Una Voce Per Padre Pio, concerto a scopo benefico ideato da Enzo Palumbo che si svolge dal 2000 nella Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina. Questa edizione dell’evento è stata affidata a Mara Venier che ancora una volta si conferma regina indiscussa della televisione italiana.

Rai 2, Canale 5 e Rete 4

A seguire il primo canale con un distacco non indifferente troviamo Rai 2 che grazie a Delitti in Paradiso, serie tv in onda dal 2011, ha conquistato 1.396.000 spettatori corrispondenti al 7.8% di share. Subito dopo ci spostiamo in casa Mediaset con Canale 5 che con la seconda puntata di Masantonio – Sezione scomparsi, miniserie composta da 10 episodi, ha totalizzato una media di 1.323.000 telespettatori pari all’8%. Quarto posto per Rete 4 che con la messa in onda di Solo per Vendetta, pellicola del 2011 diretta da Roger Donaldson, ha intrattenuto 893.000 spettatori con il 5.3% di share.

Gli ascolti delle altre reti

A seguire Italia 1 che ha tenuto davanti allo schermo 829.000 spettatori con il 5.5% di share grazie a Colorado. Torniamo in casa Rai con il terzo canale che ha conquistato 745.000 spettatori pari al 4% grazie alla partita di basket Serbia – Italia, che ha permesso agli azzurri di conquistare la qualificazione alle olimpiadi di Tokyo 2020. Ottimi risultati per Tv8 che con Cani Sciolti, film del 2013 con Paula Patton, ha conquistato 588.000 spettatori e il 3.3% di share. Subito dopo troviamo Real Time che con il reality show 90 minuti per innamorarsi ha intrattenuto 480.000 spettatori (3.4%). A chiudere si piazzano La7 con Mangia, Prega, Ama che è stato visto da 355.000 spettatori con il 2.3% e Nove con Supernanny seguito da 292.000 spettatori pari al 1.5% di share.