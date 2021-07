Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli in dolce attesa: “Le pance crescono”

Sono due i nipotini in arrivo per l’ex premier. La prima nascita è prevista nei prossimi giorni, mentre l’altra in autunno: ecco le due mamme insieme su Instagram.

L’ultimo anno si è rivelato una vera sfida per tutti. La pandemia da Covid-19 ha colpito indistintamente tutta la popolazione mondiale, mettendo a dura prova il sistema sanitario del nostro Paese e lasciando, purtroppo, molte famiglie sole ad affrontare tragedie impensabili. Ma nonostante il percorso in salita, ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto ancora la possibilità di godere di cose belle come l’arrivo di una nuova vita. Dalla gravidanza di Belén alla nascita di Vittoria, sono tanti coloro che hanno visto la propria famiglia allargarsi. Tra questi c’è anche quella di Silvio Berlusconi.

La foto di Federica Fumagalli e Barbara Berlusconi

Per l’ex premier, infatti, ci sono in arrivo due nipotini. Il primo, che dovrebbe nascere nei prossimi giorni, è il figlio di Luigi e della moglie Federica Fumagalli. La seconda gravidanza, invece, riguarda Barbara e il marito Lorenzo Guerrieri. A suggellare questo momento di dolce attesa, è stata proprio la figlia del leader di Forza Italia, che ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae insieme alla cognata. La foto, in cui si vedono le due che accarezzano i pancioni, è accompagnata dalla scritta: “Growing tummies (i pancioni crescono ndr)”.

Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi

Ad essere in dirittura d’arrivo è Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi: a giorni, infatti, è previsto il parto. Luigi e Federica si sono conosciuti ai tempi dell’Università, quando lui studiava Economia e lei Giurisprudenza. Dopo una relazione lunga ben 10 anni, si sono sposati lo scorso 7 ottobre 2020 nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, con una cerimonia ristretta a pochi intimi. La coppia, infatti, ha sempre preferito tenersi lontana del gossip e dedicarsi con tranquillità alla proprio vita. Il quinto figlio del Cavaliere gestisce la holding H14 (fondata con le sorelle Barbara ed Eleonora), mentre la moglie lavora nel settore della comunicazione ed è co-fondatrice di MB Project.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri

La nascita del quinto figlio di Barbara e del compagno Lorenzo Guerrieri è invece prevista per l’autunno. Mentre lui è imprenditore nel settore immobiliare, lei è attiva su più fronti: è amministratore delegato della Holding14 ed è impegnata in ambito sia culturale, con la galleria d’arte contemporanea Cardi Gallery, che sociale, con progetti educativi a sostegno di studenti affetti da disturbi specifici dell’ apprendimento.

Tutti i nipoti di Silvio Berlusconi

I due futuri pargoletti si vanno ad aggiungere alla già lunga lista di nipotini e nipotine di Silvio Berlusconi: la primogenita Marina, infatti, ha due figli, Gabriele (18) e Silvio (16), Piersilvio ne ha tre, Lucrezia Vittoria (30), Lorenzo Mattia (10) e Sofia Valentina (5), Barbara ne ha ben quattro, Alessandro (13), Edoardo (11), Leone (4) e Amos (2), infine Eleonora ne ha tre, Riccardo (7), Flora (3) e l’ultima arrivata Artemisia, nata nell’estate 2019. Una famiglia in cui sicuramente la compagnia non manca mai!