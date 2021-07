Sicuramente i veri appassionati della serie televisiva americana, Beautiful, ricorderanno la famosa Darla, segretaria della stilista Sally Spectra. Ecco oggi cosa fa nella vita.

Di produzione Americana ma adottata in Italia fin dai suoi esordi, Beautiful è una delle soap opera che più appassiona il pubblico del Bel Paese. Sono ormai più di vent’anni, precisamente dal 1990, che Beautiful va in onda su canale 5 e riscontra sempre un grandissimo successo, senza mai retrocedere.

La soap opera è tutta concentrata sulle vicende personali dei membri della famiglia Forrester, stilisti di professione che vivono a Los Angeles. La bravura dei produttori ha permesso, in questo ventennio, di mantenere sempre alta e viva l’attenzione del pubblico, grazie soprattutto a trame complesse e intricate tra loro che propongono continui colpi di scena.

C’è il cast storico di Beautiful ma, in questo lunghissimo periodo, sulla scena sono gravitati altrettanti personaggi importanti che si sono fatti amare dal pubblico da casa, diventando intramontabili. Tra questi, ad esempio, c’è la famosa Darla che nella soap ha interpretato il ruolo della segretaria della nemica storica dei Forrester, Sally Spectra.

Dopo anni di lavoro, però, Darla è uscita di scena e così sono tantissimi che si domandano: che fine ha fatto? Scopriamo insieme cosa fa oggi l’attrice Shae Harrison.

Beautiful: ricordate la segretaria Darla?

E’ stata una dei personaggi più amati della soap opera americana: Shae Harrison ha dato il volto a Darla, la segretaria della stilista Sally, una donna timida, dolce mansueta e riservata. Darla, nella soap opera, è stata protagonista per diverso tempo di una serie intricata di intrecci e trame, ha poi trovato l’amore con Thorne, l’ultimo figlio di casa Forrester.

In quel momento, quindi, è diventata ufficialmente un membro di casa Forrester, passando dall’altra sponda del fiume che la vedeva essere una fidata ancella della famiglia Spectra, da sempre rivali nel campo della moda.

Darla, da personaggio di punta di Beautiful, intorno a cui gli sceneggiatori hanno ricamato diverse situazioni avvincenti per la soap opera, è passata ad essere messa sempre più all’ombra delle vicende della soap opera fino a quando, per il suo personaggio, è stata pensata un’uscita di scena drammatica.

Darla in Beautiful è morta nelle ultime puntate del 2015. Nonostante, però, siano passati ben sei anni dalla fine della sua esperienza nella soap, molti appassionati si chiedono oggi che vita conduce l’attrice.

Shae Harrison, la Darla di Beautiful, e la sua malattia

Bellissima, dolce e radiosa: Darla, biondissima e con gli occhi blu come il cielo non è più tornata in scena dopo la fine della sua esperienza a Beautiful. La storia dell’attrice Shae Harrison, purtroppo, non è felicissima.

Dal 2015 l’attrice non è più ricomparsa sulle scene di altre soap opera, mettendo da parte la vita professionale a causa di una grave malattia che l’ha colpita. La Harrison, infatti, dopo Beautiful aveva ottenuto il ruolo di detective nella serie Castle ma subito dopo lo ha dovuto lasciare perché ha scoperto di essersi ammalata di fibromialgia cronica, una grave malattia degenerativa che, ad oggi, l’ha costretta sulla sedia a rotelle.

La condizione economica dell’attrice, impossibilitata anche a lavorare, non è delle migliori e così è stata lanciata una raccolta fondi per permettere alla Harrison di potersi finanziare le costose spese mediche per la cura.