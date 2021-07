Un Posto al sole, anticipazioni puntata 5 luglio: amnesia per Filippo

Ecco tutte le anticipazioni della fiction Un Posto al Sole: scopriamo cosa succederà nella puntata del 5 luglio 2021 in onda su Rai 3.

I protagonisti di Un Posto al Sole continuano a ritrovarsi nel mezzo di vicende complesse e difficile da affrontare. Quella del 5 luglio sarà una puntata particolarmente ricca di eventi inaspettati. Nell’episodio in onda su Rai 3 alle 20:45, vedremo i protagonisti in attesa dell’esito dell’intervento di Filippo: un esito positivo che restituirà un po’ di tranquillità a chi era in apprensione per lui. Dall’altra parte, ci saranno Roberto, riconoscente nei confronti di Marina per il supporto durante il difficile periodo, e Patrizio, ancora tormentato dal Alberto. La paura è che l’avvocato possa vendicarsi su Clara. Ma ecco nei dettagli cosa succederà.

Buone notizie: intervento concluso per Filippo e sollievo per Roberto

La preoccupazione nei confronti di Filippo non dà tregua ai protagonisti di Un Posto al Sole, che nell’episodio del 5 luglio, però, troveranno finalmente un po’ di pace. Filippo non si è ancora svegliato e si attende che riapra gli occhi da un momento all’altro, ma tutto fa pensare che l’intervento sia riuscito e che il Sartori abbia reagito piuttosto bene. Dopo questa notizia, Serena potrà prendersi un piccola pausa per tranquillizzarsi e recuperare le forze per lei e per la piccola in arrivo, ma anche per dare conforto a Irene e rassicurarla sul prossimo ritorno del padre. Nel frattempo Roberto ringrazierà Marina per l’aiuto con le faccende dei Cantieri, a cui la Giordano ha badato con la sua solita grinta.

Ancora scontri tra Alberto e Patrizio: vendetta su Clara?

Passando alle questioni di cuore, tra Patrizio e Clara tutto procede a gonfie vele. I due, per il momento, hanno deciso di tenere nascosta la loro relazione ma il sentimento c’è ed è forte. Il Giordano ha avuto un momento di confusione con il ritorno di Rossella, ma non ha vacillato e, anzi, si è convinto ancora di più di aver fatto la scelta giusta. La stessa serenità non si può dire che l’abbia anche Patrizio. L’incubo di Alberto Palladini, infatti, torna a tormentarlo. Stando alle anticipazioni, tra i due ci sarà nuovamente un faccia a faccia poco piacevole. Alberto sembra non voler dare tregua alla povera Clara, e il timore è che l’uomo possa voler sfogare ancora una volta la sua frustrazione su di lei.

I problemi per Filippo non finiscono qui: dopo l’operazione arriva l’amnesia

Nonostante il buon esito dell’operazione, comunque, i problemi della famiglia Sartori non avranno ancora fine. L’episodio del 5 luglio lascia intendere che per Filippo comincerà un lungo travaglio, caratterizzato da una forte amnesia: gli ultimi dieci anni di vita saranno cancellati dalla sua memoria. Un evento eclatante, che sconvolgerà molto la vita di tutti, soprattutto di Serena. La Cirillo, completamente sotto choc, non saprà come reagire a questa tremenda notizia e, in particolare, come spiegare a Irene il fatto che suo padre non si ricordi di lei. Per quanto Filippo rimarrà in questo stato è un’incognita.