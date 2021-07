Una notizia che lascia tutti gli italiani increduli: è morta la regina della televisione, Raffaella Carrà. Quali sono le cause del decesso?

Alle ore 16 e 20 di oggi, lunedì 5 luglio 2021, Raffaella Carrà è morta. Una notizia che sta spiazzando tutti gli italiani e tutti i colleghi del mondo dello spettacolo. A dare nota di quanto accaduto, è stato Sergio Japino che ha rilasciato un comunicato ufficiale con poche righe in cui ha spiegato che la grande artista, Raffaella Carrà ha lasciato questo mondo per un posto migliore.

Incredulo il pubblico che si domanda quali siano le cause del decesso. In realtà la Carrà, che da poco aveva compiuto 78 anni, sembra fosse affetta da una malattia su cui, fin’ora si è mantenuto il massimo riserbo. Per il momento non ci sono notizie ufficiali e si attendono comunicati da parte della famiglia per fare chiarezza sulle cause precise della immensa e tanto amata Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà: quali sono le cause della morte?

Poche righe pubblicate da Sergio Japino che, oltre a creare sconcerto, hanno portato un immenso dolore per tutti: “Raffaella Carrà ci ha lasciati“. La reginetta della televisione, indimenticabile per la sua energia e il suo caschetto biondo che hanno fatto la storia del piccolo schermo, è deceduta.

Sergio Japino che per anni è stato compagno della Carrà, con cui i rapporti erano sereni e distesi, legati da una grande stima reciproca e da tanto affetto, ha lasciato trapelare tutto il dolore per questa scomparsa, unendosi al momento drammatico che stanno vivendo anche gli adorati nipoti di Raffaella Carrà, Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Tutti quanti, in questo momento, si stanno chiedendo quale sia stata la causa della morte della più amata artista nazionale e internazionale e, a quanto pare, Raffaella Carrà è stata colpita da qualche tempo da una grave malattia che ha messo fine alla sua indimenticabile energia e vitalità.

La malattia di Raffaella Carrà

Stando alle notizie ufficiose, in attesa di conferme da parte della famiglia, sembra proprio che la meravigliosa Raffaella Carrà, in linea con il suo stile inconfondibile e la sua eleganza, abbia deciso di vivere in silenzio e con molta privacy questo periodo della sua malattia.

Una scelta, forse dettata, dalla voglia di non adombrare il ricordo luminoso di ciò che è stata in vita la Carrà: una donna e un’artista piena di strepitosa e instancabile energia.

Raffaella Carrà, che ufficialmente non aveva figli ma, così come lei amava dichiarare, ogni suo fan era per lei un figlio, ha scelto di tutelare tutti coloro che l’amavano senza far trapelare informazioni di questa malattia, per non arrecare sofferenza ai suoi ‘migliaia di figli’. Per tanto, oggi, la notizia di Raffaella Carrà è piombata sugli italiani come un fulmine a ciel sereno, lasciando profondo dolore e sgomento.