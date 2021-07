Raffaella Carrà e l’addio allo storico compagno Japino: “Finita perchè…”

Tanti auguri a Raffella Carrà, pilastro della storia della televisione italiana, che oggi compie 77 anni. La conduttrice bolognese ha avuto nella sua vita due grandi amori: uno di essi è Sergio Japino.

I grandi amori di Raffaella Carrà

Amatissima dal pubblico italiano Raffaella Carrà è una vera e propria icona. Le sue canzoni sono intramontabili dal “Tuca Tuca” a “Tanti Auguri” e a proposito di auguri…oggi la Raffaella Nazionale compie 77 anni!

La sua vita professionale è costellata da successi che rimangano impressi all’ interno della storia della televisione italiana: Raffaella Carrà colpisce tutti per la sua simpatia e professionalità e non c’è persona in Italia che non conosca i suoi balletti e suoi programmi. Ma forse non tutti sanno che anche se la Carrà non ha figli e non è mai convolata a nozze, nella sua vita ha amato due grandi persone del mondo dello spettacolo: il compianto Gianni Boncompagni e Sergio Japino.

Con Sergio Japino, legati nell’ anima

Se con il regista Gianni Boncompagni la frizzante soubrette ha vissuto il suo primo vero amore, con Sergio Japino la relazione è stata più intensa, quella che prende l’ anima, come aveva confessato lo stesso autore televisivo in un’ intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Raffaella e io siamo legati nell’anima, siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi.”

La loro relazione durò ben 17 anni fino a quando la coppia decise di separarsi. A darne l’ annuncio nel 1997 fu Raffaella Carrà con una lettera indirizzata al direttore di Novella 2000: “Oggi sarei libera di amare chi voglio in tutta chiarezza perché da tempo Sergio Japino ed io abbiamo deciso di dividere le nostre strade pur rimanendo profondamente legati”

Quel desiderio di diventare mamma

Una decisione quindi presa con serenità da entrambi, che si riflette nel bellissimo rapporto di amicizia che li lega ancora oggi. Tuttavia la lunga storia con Japino per Raffaella Carrà è anche motivo di un rimpianto che la celebre conduttrice si porta dentro: quello di non avere avuto figli. Raffaella Carrà infatti, avrebbe tanto voluto diventare mamma, come ha rivelato nel 2011 ad Ok Salute: “Sono andata dal ginecologo per un controllo e lì ho fatto l’amara scoperta: ormai era troppo tardi. Il medico mi ha detto: Raffaella, ti devi rassegnare, il tuo fisico non ti permette più di affrontare una gravidanza”. Ha raccontato la Carrà. Poi ha aggiunto: È stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare un bagno di realtà.”

Nonostante tutto però, la soubrette è riuscita a superare questa sua forte delusione riversando tutto il suo amore materno nei confronti dei nipotini, figli del suo caro fratello mancato prematuramente. Oltre ai suoi tanti bambini adottati a distanza.