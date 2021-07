Mr. Wrong, ecco alcune curiosità sulla nuova serie di Canale 5

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, nuova serie in onda su Canale 5 dal maggio 2021, sta riscuotendo un discreto successo. Scopriamo insieme alcune curiosità riguardo alla fiction.

Mr. Wrong è una serie di origine turca, composta da 14 puntate che ha debuttato su Fox per poi essere cancellata a causa dei deludenti risultati registrati. La fiction è arrivata in Italia nel maggio del 2021 e sarà trasmessa fino al 20 luglio accompagnando i telespettatori per metà di questa torrida estate.

Trama di Mr. Wrong

Tra i protagonisti della serie anche Can Yaman, attore turco diventato una vera e propria celebrità in Italia grazie al clamoroso successo ottenuto con Daydreamer – Le ali del sogno. In Mr. Wrong l’attore veste i panni di Özgür, ristoratore donnaiolo che comincerà a frequentare la bella vicina di casa, Ezgi. Tra i due nascerà una grande intesa che li porterà a vivere svariate avventure e a confrontarsi sulle loro differenti visioni dell’amore.

Il cast di Mr.Wrong

Ma Can Yaman non è l’unico attore che prima di far parte del cast di Mr. Wrong ha lavorato in Daydreamer – Le ali del sogno. Infatti anche Anil Celik, che nella nuova serie veste i panni del barman Emre Eren, ha recitato nella fiction turca del 2018 ricoprendo il ruolo di Cey Cey.

Il titolo originale della serie e le location

Arrivata in Italia come Mr. Wrong, il titolo originale della serie in realtà è Bay Yanlis che in turco significa, uomo sbagliato. Ovviamente la scelta di questo titolo è un chiaro riferimento alla personalità del protagonista, Özgür: sfacciato, ribelle e donnaiolo. Inoltre come suggeriscono le meravigliose location di Mr. Wrong – Lezioni d’amore, le riprese della serie sono avvenute tra Bodrum località balneare della Turchia e Istanbul.