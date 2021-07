Addio a Raffaella Carrà: ecco dov’è morta e chi l’è stato accanto

E’ andata via con tanta discrezione e in punta di piedi, l’immensa regina della televisione Raffaella Carrà, dopo una malattia. Chi è stato accanto alla grande artista e dov’è morta?

Un’artista completa, Raffaella Carrà che nel corso della sua lunga e brillante carriera ha incassato immensi successi, plausi e riconoscimenti. La Carrà, con il suo inconfondibile caschetto biondo, è stata una delle più talentuose artiste italiane, incassando consensi e apprezzamenti anche oltre confine.

Cantante di talento, con le sue indimenticabili ‘A far l’amore comincia tu’, ‘Tuca Tuca sì’, ‘Tanti auguri’ e tante altre canzoni diventate dei must; ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che stimata autrice televisiva: Raffaella Carrà è stata davvero una professionista di eccellenza per l’Italia.

La notizia, improvvisa, della sua morte, che in queste ore si sta diffondendo, sta provocando un immenso dolore per tutti, volti noti e non, che stanno esprimendo il loro compianto anche con messaggi social. Intanto gli italiani che da poco hanno appreso la notizia della sua malattia, tenuta segreta, si chiedono dov’è morta e chi l’è stato accanto in quel doloroso momento.

In attesa di notizie ufficiali ed approfondite, si sa che Raffaella Carrà si è spenta a Roma, sicuramente circondata dall’amore e dall’affetto della sua famiglia, che è stata accanto a lei in quest’ultimo periodo della malattia.