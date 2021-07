Una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne è sicuramente Ida platano. La donna aveva deciso di andare via con Riccardo Guarnieri. I due non hanno avuto gran fortuna nella loro frequentazione ed è per questo che hanno deciso di metterci una pietra sopra. Ida, quindi, è tornata nel programma a due mesi dalla sua conclusione, ma non ha trovato nessuno che le ha fatto battere il cuore. Negli ultimi giorni, però, si sta parlando in modo incessante di quello che potrebbe essere un inaspettato retroscena su un nuovo amore giunto proprio nella bella stagione.

Il percorso a UeD di Ida

Il rapporto fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è sempre stato molto altalenante. La dama bresciana e il cavaliere pugliese dopo vari tentativi sembrano proprio aver messo una pietra sopra sul loro rapporto mai decollato del tutto. Hanno anche partecipato a Temptation Island Vip per cercare di risolvere dei loro problemi. Purtroppo non è servito a nulla, neanche la proposta di matrimonio ha salvato il rapporto. La donna, quando è ritornata in trasmissione, ha anche evidenziato di non voler avere nessun tipo di rapporto con lui. Proprio quest’ultimo, tornato nel programma agli inizi del 2021, aveva imbastito anche una frequentazione con Roberta Di Padua. Con la dama di Cassino le cose non sono andate bene anche per l’intromissione di Armando Incarnato che secondo il cavaliere pugliese avrebbe un rapporto fin troppo speciale con Roberta. La domanda che molti fan si pongono negli ultimi periodi è se li ritroveremo nella nuova stagione di Uomini e Donne che partirà agli inizi di settembre su canale 5. Secondo alcuni utenti social probabilmente Ida non ci sarà.

Un uomo misterioso nelle Instagram Story

Poche ore fa sono convolati a nozze Mauro e Lisa, due ex partecipanti del Trono over. Tra gli invitati c’era Ida: “Mi sono svegliata da pochissimo, però voglio dirvi che ieri erano bellissimi Lisa e Mauro, bellissimo matrimonio veramente, emozionante, è andato tutto benissimo anche i miei lavori”. I telespettatori di Uomini e Donne sanno che la bella dama gestisce un salone di bellezza e di conseguenza si è occupata del look della sposa. Tuttavia si sta parlando di lei anche per una notizia che riguarda la sfera sentimentale. Gli utenti social hanno notato che realizza spesso delle storie sempre nello stesso locale con un misterioso frequentatore. Per il momento pare che non ci siano state fusioni in pubblico, quindi nessuno si sbilancia nel dire che si sia fidanzata.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Sophie Codegoni ritorna in tv? La clamorosa indiscrezione

Nuovo amore per Riccardo?

Anche Riccardo sembra aver riacquistato il sorriso accanto a un’altra donna. Dopo aver archiviato la storia con Roberta è stato visto in compagnia di una bellissima donna con capelli lunghi e biondi. Non si sa nulla sul suo conto, in quanto la notizia è stata divulgata sul web dall’influencer Deianira Marzano.

Leggi anche -> Davide rompe il silenzio su Jessica Antonini: l’ex di Uomini e Donne non ci sta