Maddalena Corvaglia, prima e dopo: com’era com’è l’ex velina di Striscia la Notizia

Maddalena Corvaglia è una delle showgirl più apprezzate del panorama televisivo italiano. Ma com’è cambiata nel corso della sua carriera? Scopriamolo.

Nata il 12 gennaio del 1980 a Presicce, località del Salento meridionale, Maddalena ha dato il via alla propria carriera partecipando a diversi concorsi di moda e riuscendo a conquistare il titolo di Miss Wella Umbria che la portò a ed essere una delle candidate per la vittoria di Miss Italia 1997 a soli 17 anni.

La carriera di Maddalena Corvaglia

Dopo aver conseguito la maturità classica, Corvaglia è entrata a far parte del mondo televisivo italiano diventando una delle veline di Striscia la Notizia al fianco di Elisabetta Canalis. A seguito di quest’esperienza, terminata nel 2002, la showgirl avvia il proprio percorso da conduttrice presentando la striscia quotidiana di Operazione Trionfo, talent show di discreto successo trasmesso su Italia 1. Durante il suo percorso Maddalena ha ricoperto diversi ruoli arrivando anche ad essere opinionista del talk show L’Arena dal 2009 al 2011. Inoltre negli ultimi anni è stata al fianco di Vittorio Brumotti e del Gabibbo una delle conduttrici di Paperissima Sprint in onda su Canale 5.

Com’è cambiata Maddalena Corvaglia

Ma com’è cambiata Maddalena Corvaglia nel corso della sua carriera? Nonostante siano passati quasi 20 anni dal suo debutto a Striscia la Notizia, sembra che il passare del tempo non abbia inciso più di tanto sulla showgirl, è infatti difficile notare dei cambiamenti estetici radicali, complice sicuramente la costante attenzione alla forma fisica.

L’amicizia con Elisabetta Canalis

L’esperienza come velina di Striscia la Notizia, per Corvaglia è stata decisamente importante non solo da un punto di vista lavorativo ma anche personale. Infatti gli studi del tg satirico di Canale 5 hanno permesso alla showgirl di trovare una collega ma soprattutto una grande amica, Elisabetta Canalis. Le due donne sono ancora oggi in contatto, a confermare il forte legame la scelta di essere l’una la testimone dell’altra nei rispettivi matrimoni.