Ilary Blasi prima e dopo, com’era e com’è la conduttrice: la trasformazione

Ilary Blasi è indubbiamente una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo italiano, ma com’è cambiata nel corso di questi anni di carriera? Scopriamolo.

Ilary ha debuttato nel mondo dello spettacolo all’età di soli 3 anni, quando venne scelta come protagonista di una campagna pubblicitaria al fianco dell’attrice Mariangela Melato. Successivamente, Blasi ha preso parte a diversi spot di altre aziende, fino a diventare una delle modelle scelte per alcuni foto romanzi alla fine degli anni novanta.

Il percorso della conduttrice

L’esordio televisivo, per Ilary è avvenuto nel 1999 quanto prende parte allo show di Canale 5, Scherzi a Parte. Dopo una pausa di due anni dovuta a una serie di provini andati male, la conduttrice viene scelta come Letterina di Passaparola, game show preserale condotto da Gerry Scotti. Proprio questo programma è stato il trampolino di lancio che le ha permesso di arrivare al grande pubblico e diventare una dei volti più apprezzati della televisione italiana.

La trasformazione di Ilary Blasi

Nel corso di più di 20 anni di carriera sul piccolo schermo, Ilary è cambiata tanto da una punto di vista lavorativi, maturando sempre più esperienza che dal punto di vista fisico. Scopriamo come. In particolare in molti hanno notato come ci sia stato un netto cambiamento dai tempi di Passaparola, in parte dovuto alla crescita in parte a dei cambiamenti estetici come ad esempio la scelta di tingere i capelli di un biondo platino piuttosto che mantenerli castani come quando era più giovane. Ma non finisce qui, infatti secondo molti spettatori Ilary potrebbe essersi sottoposta ad alcuni interventi chirurgici facendo dei ritocchini.

Ilary Blasi è rifatta?

In particolare alcuni telespettatori sostengono che la conduttrice abbia rimodellato il suo naso e abbia anche effettuato un intervento al seno per concludere con il rigonfiamento di labbra e zigomi. Nel corso di questi anni Ilary non ha mai smentito, né tantomeno confermato queste voci di corridoio che fino a prova certa rimangono tali.