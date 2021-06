“Cosa ti piaceva fisicamente di Matteo Salvini?” | La risposta di Elisa Isoardi spiazza tutti

La coppia formata da Elisa Isoardi e Matteo Salvini è stata una delle più chiacchierate degli ultimi anni. In una recente intervista la conduttrice ha rivelato alcuni retroscena del loro rapporto.

La relazione tra Elisa Isoardi e il leader della Lega Nord è stata intensa e appassionante. I due sono stati l’una al fianco dell’altra per ben 4 anni, dal 2014 al 2018 anno in cui hanno deciso di dividere le loro strade per motivi del tutto personali.

La relazione tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini

In una recente intervista Venus Club, programma in onda su Italia 1 condotto da Lorella Boccia, Elisa ha avuto modo di rivelare alcuni retroscena sconosciuti sulla sua vita e di ripercorrere alcuni momenti della relazione con Matteo Salvini. In particolare l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha raccontato che quella con il leader della Lega Nord è stata una bellissima relazione basata su un sentimento forte non nascondendo che la separazione dall’uomo per lei è stata difficile.

La sofferenza di Elisa

A distanza di un paio di anni dalla fine della relazione con Matteo, Isoardi ha affermato di aver superato la sofferenza iniziale e di essere pronta per parlare di questa importante parentesi della sua vita in totale tranquillità. Superato il dolore della separazione, per Elisa rimane un dolce ricordo.

La risposa ironica della conduttrice

Durante l’intervista, Lorella Boccia, ha chiesto all’ex naufraga cosa le piacesse di Matteo Salvini da un punto di vista fisico. La risposta data da Elisa ha stupito e suscitato la risata delle persone presenti in studio. In particolare al quesito posta da Bocci, Isoardi ha ironicamente replicato: “la testa”, ovviamente l’affermazione ha suscitato l’ilarità del pubblico da casa e dei presenti. Dopo la separazione con il leader politico, la conduttrice è stata a lungo single avendo modo di dedicarsi a se stessa, eccezion fatta per una breve frequentazione risalente al 2019 con l’imprenditore Alessandro Di Paolo conclusasi dopo pochi mesi.