La bellissima Prof. dell’Eredità, Ginevra Pisani appare senza trucco e parrucco: in uno scatto al naturale sui social e riceve una pioggia di apprezzamenti. Vediamola insieme.

Ginevra Francesca Pisani è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La sua partecipazione al programma di Maria De Filippi risale al 2016 quando, la bellissima modella e influencer, appena diciottenne, trovò l’amore dell’imprenditore Claudio D’Angelo, con il quale ha avuto una relazione durata tre anni.

La storia d’amore di Ginevra, però, si è conclusa per via delle incomprensioni legate, molto probabilmente alle evidenti differenze d’età, di circa 13 anni. Non solo ma la bellissima Pisani ha sempre dichiarato di aver la sensazione di essere stata scelta soltanto per obbligo dal suo compagno dell’epoca.

Alle spalle la bellissima partenopea ha una carriera come modella, visto il suo fisico statuario, iniziata all’età di 14 anni quando ha iniziato a calcare le passerelle. Ginevra Pisani è piaciuta molto al pubblico, tanto da essere molto corteggiata anche dal mondo del cinema infatti ha partecipato al film “Loro 2” di Paolo Sorrentino.

Ginevra Pisani in una foto inedita: eccola senza trucco

Semplice, genuina e trasparente, la ex professoressa dell’Eredità, appare nelle Stories di Instagram in una fotografia senza make up. Siete curiosi di vederla al naturale?

Senza neanche un filo di trucco, con una sopraccoda con un elastico arancione ed una camicia di jeans, Ginevra Pisani si scatta questo selfie e lo pubblica sui social. Il suo sorriso è radioso e i suoi occhi emanano gioia e serenità: è sempre bellissima e splendente anche in questa versione al naturale e così, Ginevra, dimostra di non temere il giudizio dei follower o di mostrarsi senza filtri.

Il risultato è sorprendente: pioggia di like e di approvazioni per la bellissima Ginevra che viene commentata positivamente dai suoi tanti fan.

Ginevra Pisani rivale di Sara Arfaoui?

Sara Arfaoui è anche lei, come Ginevra Pisani, professoressa de L’Eredità per la seconda stagione e già da qualche tempo circolavano voci di corridoio su una presunta rivalità e competizione delle due bellissime donne. Sarà vero?

Ad intervenire, dicendo la propria opinione è stata la stessa Ginevra che ha deciso di smentire le voci dei rumors attraverso le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “Non c’è rivalità. Abitiamo anche insieme, dato che abbiamo due camere nello stesso residence”.

Le due bellissime donne sono così diverse le une dalle altre che non può esserci rivalità tra loro: Ginevra è più buffa, così come lei stessa si definisce mentre Sara è più seria, due personalità così diverse che unite si compensano e si completano. Le due professoresse ammettono di diversi solo nel week end quando Ginevra torna a Napoli, sua città d’origine, per studiare canto e recitazione.

Entrambe le professoresse hanno raccontato la loro emozione quando hanno visto per la prima volta Flavio Insinna, presentatore de L’Eredità, sottolineando come ci tenevano a fare una bella figura con lui: “L’ho visto per la prima volta a un provino ed ero molto emozionata” ha spiegato la Pisani che poi ha evidenziato come lo stesso conduttore è stato abile a rompere il ghiaccio, mettendole a loro agio e stemperando l’ansia.