Carla Bruni, che fine ha fatto l’ex First Lady: eccola a 53 anni

Una splendida cinquantenne: così si presenta oggi Carla Bruni, moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Com’è cambiata la vita della modella italiana dopo l’addio al ruolo da première dame?

53 anni, non sentirli e men che meno dimostrarli: Carla Bruni conserva lo stesso magnetico fascino che l’ha resa una delle top model iconiche degli anni ’90, quando ha calcato le passerelle di tutto il mondo.

Non solo: è ricordata anche come cantautrice impegnata e, soprattutto, come premiére dame di Francia (dal 2008 al 2012), accanto al suo Nicolas Sarkozy.

Carla Bruni difende il suo Nicolas Sarkozy: le parole dell’ex modella

Una carriera, quella di Carla Bruni, fatta di tanta esposizione mediatica e poi di una riservatezza inaspettata: dopo le luci della ribalta politica, l’ex modella ha deciso di vivere lontano dal clamore del gossip. Negli ultimi tempi la donna si è schierata con tutta la sua forza al fianco dell’uomo che ha scelto, dopo che l’ex presidente francese è stato condannato per traffico di influenza e corruzione. Carla si è esposta con una foto romantica dei due su Instagram, accompagnata da un messaggio di incondizionato sostegno: «Che folle implacabilità amore mio… la lotta continua, emergerà la verità».

Non è il primo dei messaggi che la Bruni ha rivolto pubblicamente all’uomo che ama: quando Sarkozy ha compiuto 66 anni l’ex modella ha ribadito il suo amore per l’esponente politico e gli ha anche dedicato una canzone, dal titolo “Le garçon triste”, che racconta un lato piuttosto inedito di Nicolas: «Un uomo di potere che ama la conquista, ma che nasconde un mondo fragile e sensibile». Sono state proprio queste caratteristiche a conquistare la bellissima e a spingerla a dire sì il 3 febbraio del 2008 a soli tre mesi dal loro primo appuntamento.

La carriera di Carla Bruni: un successo dietro l’altro

Carla Bruni, bellissima ex studentessa alla Sorbona di Parigi, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda verso la fine degli anni ’80, diventando in poco tempo un punto di riferimento per firme della moda mondiale come Chanel, Versace, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix. A caratterizzare la sua carriera è l’incontro con lo stilista John Galliano, che le aprirà le porte di atelier come Dior e Givenchy, facendo della Bruni una delle modelle più pagate di sempre.

La donna, originaria di Torino, figlia della pianista e attrice Marisa Borini, sorella di Valeria Bruni Tedeschi, ha cominciato fin da subito a frequentare anche l’ambiente musicale internazionale: nei primi anni Duemila ha pubblicato il primo disco da cantautrice. “Amo il fatto di poter esprimere finalmente la mia creatività. Se fai la modella, alla creatività ci pensa qualcun altro, tu sei solo la ciliegina sulla torta. Con la musica, invece, faccio tutto io.”, ha detto entusiasta. Subito dopo è arrivato il colpo di fulmine con l’uomo che ha deciso di sposare. Della sorella altrettante celebre dice: “Mia sorella è la donna e l’artista più folle, libera, audace e strana che conosca. Se solo smettesse di parlare sempre di lei e della sua famiglia immaginaria in ogni film che fa, sarebbe ancora più straordinaria”.