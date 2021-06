Charlotte Casiraghi bellissima: ecco l’outfit bomba che incanta tutti

Icona di bellezza e di eleganza assolute: stiamo parlando di Charlotte Casiraghi, la bellissima figlia di Carolina di Monaco che ha deciso di mostrarsi in una versione inedita, ma sempre incantevole.

Siamo abituati a vedere Charlotte Casiraghi con abiti elegantissimi e dallo stile piuttosto formale, ma la donna ha scelto di far vedere ai suoi follower uno scatto inedito nel quale compare in versione acqua e sapone.

Un look semplice che valorizza tutti i suoi punti di forza e riesce a rendere giustizia alla sua naturale eleganza e a quel portamento che ha conquistato il cuore di tutti coloro che la seguono da sempre.

Charlotte Casiraghi: l’eleganza è una questione di genetica

La grazia di Charlotte Casiraghi, laureata in filosofia, è una dote innata che ha indubbiamente un fondo genetico: impossibile non pensare al fascino intramontabile della nonna, la bellissima attrice Grace Kelly, e all’altrettanto bella madre, la raffinata Carolina Di Monaco. Eppure, Charlotte, nonostante la provenienza da una delle famiglie nobili più celebri al mondo, si contraddistingue per semplicità e ama indossare abiti sbarazzini.

La donna ha così deciso di condividere un’immagine che i fan hanno particolarmente apprezzato: nella foto che ha condiviso sui suoi profili social appare come una giovane ventenne per il quale il tempo sembra essersi fermato. Insieme al marito, il produttore cinematografico Jean-Pierre Rassam, la Casiraghi forma una delle coppie da favola del mondo del gossip. Entrambi condividono un passato molto doloroso: Charlotte aveva solo quattro anni quando suo padre, l’imprenditore italiano Stefano Casiraghi, muore improvvisamente per un incidente in offshore al largo di Saint-Jean-Cap-Ferrat nel 1990. Cinque anni prima stessa sorte era toccata a Jean-Pierre, rimasto orfano del padre Dimitri a causa di un’overdose, all’età di 3 anni. Il destino ha pensato bene di far incrociare le loro strade così che da una grande sofferenza potesse nascere un grane amore coronato dal matrimonio nel 2019.

Charlotte e mamma Carolina: un legame di affetto e stima reciproca

In un’intervista per Madame Figaro, la bellissima Charlotte ha parlato del suo rapporto con sua madre Carolina di Monaco: “Fisicamente non le assomiglio affatto. Ricordo più la nonna paterna, una donna libera e con una pazza originalità”. “Quando guardo i film di mia nonna, vedo in lei la tua grazia, la tua disciplina e anche il tuo mistero”, ha aggiunto. Charlotte è molto orgogliosa della sua famiglia e delle origini: “Mi sento ricca di tutte queste storie di famiglia, di tutti questi contrasti, di tutte queste donne che sono uscite da un percorso netto, come la mia stravagante bisnonna o mia nonna, che ha scelto di lasciare il cinema”, ha detto.

Raggiunta dalle domande di diverse riviste, Charlotte ha più volte espresso la sua preoccupazione riguardo al fenomeno del femminicidio: “La consapevolezza è un po’ in ritardo e sono molto preoccupata per i femminicidi. Questo sottofondo di violenza contro la donna deve essere senza dubbio legato al corpo materno, al corpo sacro che può dare la vita. Attacchiamo un corpo che rappresenta una vulnerabilità in cui eravamo immersi da bambini”, ha dichiarato.