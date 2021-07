Sempre al centro del gossip e delle curiosità, Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, questa volta attira l’attenzione del pubblico per il suo cane. Vediamolo insieme.

Bellissimo e talentuoso, Stefano De Martino si è immediatamente messo in mostra per le sue doti da ballerino nel programma televisivo di Maria De Filippi.

Amici, il talent di Mediaset, è stato per il ballerino partenopeo, croce e delizia: da un lato è stata la sua palestra per il successo, un ottimo trampolino di lancio che gli ha permesso, ad oggi, di essere uno degli artisti più apprezzati nel panorama italiano, dall’altro lato Stefano De Martino nel programma della De Filippi ha rivoluzionato la sua vita sentimentale.

Prima fidanzato della tanto amata cantante, Emma Marone, anche lei ‘figlia’ di Amici, ha deciso di interrompere bruscamente questa relazione perché perdutamente innamorato di Belen Rodriguez, anche lei un componente dello staff di Amici in quell’occasione.

Da quel momento in poi, il ballerino De Martino, è entrato nel ciclone del gossip e non ne è più uscito.

Stefano De Martino e il grande amore: ecco il suo cane

Questa volta il ballerino Stefano De Martino è al centro del gossip ma non per questioni legate a relazioni sentimentali con bellissime donne. In questo caso, seppur sempre di grande amore si parli, il protagonista del legame speciale con il ballerino è quello che De Martino ha con il suo cane.

Amico fedele, compagno di vita e di giochi, soprattutto per suo figlio, il piccolo Santiago: nella vita di Stefano De Martino il suo cane di nome Choco ricopre un ruolo fondamentale. Si chiama Choco perché, come intuibile dal nome, il suo colore marrone ricorda un cioccolato ed è di razza labrador. E’ così che il ballerino a lui dedica i suoi pensieri speciali e decide di condividerli sul suo profilo ufficiale Instagram.

Nelle prime foto, di qualche tempo fa, Stefano aveva pubblicato una foto in cui, portava in braccio il piccolo Choco, che all’epoca aveva solo pochi mesi ed era così cucciolo che De Martino lo teneva in una mano. Il cucciolotto, di colore scuro, sembrava un piccolo peluche, tenerissimo.

Il video social di Stefano De Martino e Choco fa impazzire le fan

Oggi Choco, invece, non è più solo un piccolo cucciolo ma è cresciuto tantissimo e lui e Stefano De Martino sono inseparabili. La scorsa settimana De Martino ha pubblicato un video in cui, Choco, è disteso sul petto del suo padrone e sono in fase coccole e relax.

Il ballerino partenopeo, con tanto amore e delicatezza, accarezza il suo bellissimo Choco, dagli occhi color nocciola, che sembra gradire e rilassarsi sempre di più, quasi fino ad addormentarsi. E’ un dolce momento tra Stefano De Martino e Choco che, l’ex marito di Belen Rodriguez, decide di condividere con i suoi fan.

Nei commenti al video, ci sono anche dei fan che ironicamente scrivono di essere invidiose di Choco perché vorrebbero volentieri essere al suo posto e prendere dal bellissimo Stefano De Martino tutte le coccole e le attenzioni che, invece, il ballerino da al suo adorato amico fedele.