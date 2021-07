Uomini e Donne, matrimonio per i protagonisti del trono over: si sono sposati

Un’immensa gioia per i telespettatori appassionati di Uomini e Donne: una coppia già nota al grande pubblico ha deciso di compiere il grande passo. Chi sono gli ex protagonisti del dating show che hanno deciso di sposarsi?

Nello studio di Uomini e Donne sono nati tanti grandi amori: alcuni hanno resistito al tempo e si sono trasformati in solide famiglie, con l’arrivo anche di bambini nati dal legame benedetto da Maria De Filippi.

Altri rapporti, invece, sono terminati poco dopo l’uscita dallo studio, come quello tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, che si sono detti addio dopo numerose incomprensioni.

Fiori d’arancio a Uomini e Donne: la coppia che ha detto Sì

In mezzo alle rotture una bellissima notizia: un ex cavaliere e un’ex dama del trono over di Uomini e Donne hanno deciso di sposarsi, come avevano annunciato qualche tempo fa proprio nello studio della trasmissione. All’evento è stata invitata Ida Platano, che ha condiviso sui social alcuni degli emozionanti momenti della serata: il matrimonio di Mauro Faettini e Lisa Palugan è stato bellissimo, a quanto testimoniato dalla dama.

I due hanno potuto finalmente coronare il proprio sogno d’amore, diventando marito e moglie. Dopo quattro anni insieme e dopo essersi conosciuti all’interno del programma, Mauro e Lisa sono apparsi sempre più innamorati e complici al punto da decidere di trascorrere tutta la vita insieme. Sono tornati nello studio che ha visto sbocciare il loro amore per consegnare le partecipazioni a Gemma Galgani e Ida, ma pare che, mentre quest’ultima fosse presente all’evento, non sia stata avvistata la dama torinese. Sul profilo della donna non appare alcuna immagine del matrimonio.

Ida Platano commossa per le nozze dell’ex cavaliere e dell’ex dama del trono over

La coppia del trono over aveva programmato le nozze già per lo scorso anno, ma a causa della pandemia da Covid-19 è stata costretta a rimandare al 4 luglio 2021. L’annuncio del matrimonio aveva scatenato la commozione in studio, soprattutto in Gemma: la dama che cerca l’amore da molto tempo a Uomini e Donne, era rimasta colpita dalla volontà dei due di amarsi al punto di sposarsi e aveva, nell’occasione, espresso la sua amarezza per non essere ancora riuscita a viversi questo genere di emozioni.

Lisa aveva deciso di rassicurarla davanti a tutti, facendole notare che anche per lei sarebbe arrivato l’amore, dal momento che nessuno deve essere destinato a restare solo. Anche in quel momento Tina Cipollari aveva voluto dire la sua, ironizzando sulla presenza fissa della donna in trasmissione da anni. Anche Ida Platano che in quello studio ha sofferto molto per Riccardo, non è riuscita a trattenere le lacrime, lacrime che evidentemente sono continuare anche durante la cerimonia, che la dama ha documentato attraverso il suo profilo social. Ovvio pensare che, se anche Gemma avesse preso parte all’evento, ci sarebbero state anche le sue foto tra quelle postate da Ida: così non è stato e quindi pare che la Galgani non abbia potuto presenziare.