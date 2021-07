Filippo Bisciglia dal Grande Fratello a Temptation Island: com’era prima del successo FOTO

Oggi conduttore simbolo di Temptation Island, Filippo Bisciglia si è fatto conoscere in tv partecipando al Grande Fratello nel 2006: ricordate com’era ai tempi del suo ingresso nella casa di Cinecittà?

Classe 1977, Filippo Bisciglia si è approcciato al mondo dello spettacolo quando aveva solo 19 anni e venne scelto come protagonista di uno spot pubblicitario. Ex tennista, il conduttore decise di tentare questa strada sostenendo i provini per il Grande Fratello e riuscendo ad entrare nella casa di Cinecittà nel corso dell’edizione numero sei.

Ai tempi, Bisciglia fece molto chiacchierare per il tradimento ai danni dell’allora fidanzata, Flora Canto – oggi attrice e sposata con Enrico Brignano – con la coinquilina Simona Salvemini. Dopo il Grande Fratello, poi, Filippo decise di non abbandonare la strada dello spettacolo e di continuare a studiare per sfondare nel settore. È stata Maria De Filippi, tuttavia, a concedergli la grande possibilità di condurre per la prima volta nel 2014 Temptation Island consentendo così a Bisciglia di farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico da casa.

Filippo Bisciglia, lo ricordate al Grande Fratello?

Filippo Bisciglia, però, non ha mai dimenticato l’esperienza al Grande Fratello vissuta per cercare di dare una svolta alla sua vita.

Intervistato a Domenica In alcuni anni dopo il reality show, il conduttore spiegò: “La verità è che cercavo una svolta. Non sapevo come fare, allora mi sono detto: ‘Proviamo a entrare in questa casa, vediamo come va, forse riusciamo a farci conoscere’”.

E, in effetti, la sua simpatia, la relazione con Simona Salvemini e l’indole istrionica, lo resero uno dei protagonisti più amati tanto da portarlo a conquistare il secondo posto al Gf.

Da quel momento, Filippo ha avuto modo di lavorare in tv in svariati programmi – da Stai all’Okkio su Mediaset Premium a Punto su di te su Rai 1, passando per Distraction Tale e quale show – ma solo Temptation Island gli ha permesso di cambiare radicalmente la sua carriera.

“Una volta uscito dal Gf devi capire cosa vuoi fare e in che modo raggiungere quell’obiettivo. Io, una volta finito il Gf, a parecchie cose risposi ‘No, questo non lo voglio fare’ – raccontò lui – . Ho aspettato il momento giusto, o meglio ho scelto cose mirate, carine che mi portassero a qualche cosa. Non sono andato a fare delle ospitate che non mi portavano a niente”.

Filippo Bisciglia, il successo a Temptation Island

Dal 2014 al timone di Temptation Island, Filippo Bisciglia è diventato il simbolo del programma estivo più seguito dal pubblico da casa.

Sin dalla sua prima volta alla conduzione del reality show, ha convinto e attirato le simpatie di gran parte degli spettatori.

Scelto da Maria De Filippi per questo ruolo, l’ex concorrente del GF non ha mai nascosto la profonda stima e affetto che nutre nei confronti della conduttrice.

“Maria De Filippi è sempre presente, anche di notte e nonostante non sia in Sardegna – ha spiegato al settimanale Chi – . Lei lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. È una mano sicura sulla spalla”.