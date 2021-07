Albano e Romina, finisce malissimo: cosa è successo ai due ex

Albano e Romina sono tornati a cantare insieme sul palco di “Una voce per Padre Pio”, ma nel corso dell’esibizione qualcosa è andato storto e tra i due è calato il gelo.

Ventinove anni di matrimonio e quattro figli hanno reso Albano e Romina Power una delle coppie più amate dal pubblico. La separazione tra loro non è mai stata accettata dai supporter, soprattutto dopo che il cantante ha ufficializzato la sua relazione con la nuova compagna, Loredana Lecciso, madre dei suoi due figli più piccoli. I fan, tuttavia, sono tornati a sognare una ritorno di fiamma tra Albano e Romina ritrovandoli sui palcoscenici di tutto il mondo, ma la loro ultima esibizione non è andata molto bene.

Ospiti di Mara Venier nel corso della trasmissione “Una voce per Padre Pio” andata in onda lo scorso 4 luglio su Rai 1, la coppia artistica si è cimentata in un’esibizione che non ha affatto convinto. E la reazione del pubblico presente non si è fatta attendere. Chiamati ad interpretare una delle loro canzoni simbolo, “Ci sarà”, Albano e Romina hanno dovuto fare i conti con un pubblico poco partecipe.

Albano e Romina, gelo durante l’esibizione

Salito per primo sul palcoscenico dello show, Albano ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Mara Venier ricordando il suo primo incontro con il Santo da Pietrelcina.

“Ho ricevuto da lui la comunione a undici o dodici anni”, ha ricordato il cantante poco prima che la ex moglie si accingesse a palesarsi davanti alle telecamere e salutare il pubblico presente.

Con ironica e sarcasmo, quindi, Romina Power ha subito stuzzicato l’ex compagno: “Come va da queste parti? E il cuore?”. “Bene, grazie a Dio”, si è limitato a replicare Albano un po’ irrigidito.

I due, poi, si sono cimentati con l’interpretazione di alcuni dei loro brani di maggiore successo, ma al momento di “Ci sarà” è calato il gelo tra i presenti.

Albano si arrabbia, gelo durante lo show

Tra i brani più conosciuti e cantati del loro repertorio artistico, “Ci sarà” non ha suscitato tra il pubblico di Rai 1 lo stesso entusiasmo che crea durante i concerti di Albano e Romina.

Nel corso dell’interpretazione, il cantante ha rivolto il microfono verso i presenti sperando di poterli coinvolgere, ma nessuno ha voluto intonare le note della canzone.

“Qui non canta nessuno, guardate che Padre Pio si arrabbia – ha commentato Albano in imbarazzo, ma la reazione del pubblico è stata di assoluto silenzio – . Coristi, date una mano”.

Il siparietto poco felice, poi, si è concluso con il tentativo da parte di Romina Power di “mettere in imbarazzo” l’ex marito.

Sulla strofa “un modo più umano per dirsi…”, l’americana ha lasciato la parola ad Albano che si è inizialmente rifiutato di proseguire, salvo poi dare sfogo alla sua ugola d’oro con “Ti amo”.