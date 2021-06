Stefano De Martino torna a casa: (di nuovo) insieme a lei

Il bravissimo e bellissimo ballerino Stefano De Martino, sex symbol di casa nostra, torna a fare coppia insieme ad una lei. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, un vero adone di bellezza, è salito sullo scranno più alto della sensualità maschile ed è stato eletto come uno dei sex symbols d’Italia. Ballerino di grande talento, Stefano De Martino ha riscoperto anche le doti da conduttore e così, nell’ultimo periodo, si è trovato a fare ‘da spalla’ nella co – conduzione dei programmi televisivi, in modo molto abile e con grande dimestichezza.

Il ballerino diventato celebre grazie alle trasmissioni di Maria De Filippi, è poi entrato nell’occhio del gossip prima per la sua relazione con la cantante Emma e poi con il suo matrimonio con una delle più belle donne del mondo, la sensuale Belen Rodriguez con la quale ha avuto un bambino, il piccolo Santiago.

Storie d’amore del passato, oggi si torna a parlare di Stefano De Martino perché il bellissimo ballerino professionista, secondo i rumors, torna a casa insieme a una nuova ‘lei’: chi è la fortunata?

Stefano De Martino insieme a ‘lei’: di chi si parla?

Questa volta il ballerino di Maria De Filippi torna a far parlare di se ma non per novità d’amore: Stefano De Martino torna in coppia con una ‘lei’ ma solo per lavoro. Di cosa si tratta?

L’accoppiata vincente sarebbe quella del ballerino insieme a una sua collega, ovvero Lorella Cuccarini perché, secondo le indiscrezioni, i due professionisti saranno alla conduzione di un nuovo show della domenica pomeriggio su canale 5.

A quanto pare, andata in vacanza Barbara D’Urso con il suo ‘Live – Non è la D’Urso‘, ad intrattenere gli italiani potrebbero esserci proprio Stefano De Martino e Lorella Cuccarini e le voci di corridoio parlano di un format, con alla guida i due ballerini, che potrebbe sostituire definitivamente la trasmissione di ‘Carmelita’ e stravolgere, così, il palinsesto di Mediaset.

Per ora, però, queste voci non hanno conferma ufficiale e l’idea di un ripensamento da parte dei vertici di Mediaset verso la trasmissione di Barbara D’Urso è solo una fonte ufficiosa. Nei prossimi mesi sarà confermata la coppia De Martino – Cuccarini? Non ci resta che aspettare per verificare.

Stefano De Martino e la sua carriera in tv

Il suo esordio in televisione si è avuto tredici anni fa, quando il bello e bravo ballerino napoletano è approdato nello studio di Maria De Filippo, ballando nelle fila del cast della scuola di Amici.

Oggi è un personaggio televisivo di successo, Stefano De Martino al punto che da qualche tempo viene molto corteggiato dalle presentatrici. Proprio qualche mese fa, sempre i rumors riferivano come Mara Venier stesse trattando con il ballerino per averlo a Domenica In ma a quanto pare nulla si è concretizzato.

I primi passi mossi nella conduzione ci sono stati con Made in Sud, nelle due edizioni in coppia con Fatima Trotta e Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 che ha “ereditato” da Amadeus. Dopo un periodo di stop, causa pandemia, ha ripreso l’attività televisiva nelle vesti di giudice serale di Amici.