Ultimo, l’ex fidanzata ha una storia con un tronista: beccati insieme, il nome bomba

Ormai sono passati alcuni mesi da quando Ultimo e Federica Lelli hanno annunciato la fine della loro relazione. Nonostante la sofferenza iniziale sembra che entrambi abbiano voltato pagina. Scopriamo di più.

Il cantante romano, dopo svariati gossip e scatti rubati, ha confermato l’inizio della relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della ballerina e giudice di Amici Heather Parisi.

Nuova fiamma per l’ex fidanzata di Ultimo

Nel frattempo sembra che anche Federica abbia voltato pagina e trovato un nuovo amore. Di chi si tratta? Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di un ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi che è stato a lungo al centro dei gossip per una chiacchieratissima relazione. Stiamo parlando di Oscar Branzani, protagonista dello show di Canale 5 nel 2016 dove ha conosciuto una delle sue più importanti fiamme, Eleonora Rocchini.

L’indiscrezione sulla nuova fiamma di Federica Lelli

A riportare l’indiscrezione è il sito Very Inutil People, che facendo riferimento a una fonte parlerebbe di un flirt tra l’ex tronista e Federica Lelli. Secondo quanto riportato i due sarebbero stati avvistati durante una serata in un locale di Roma dove si sarebbero lasciati andare ad atteggiamenti intimi come carezze e abbracci. Inoltre sembra che Oscar e Federica nel corso della serata non si siano mai persi di vista.

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne decisione drastica, Gemma o Isabella? Chi ha scelto Maria

Le foto di Oscar e Federica

Very Inutil People inoltre riporta anche delle foto che vendono i due giovani vicini e confermano le parole della fonte. In particolare si tratta di alcuni scatti realizzati da un amico comune di entrambi e pubblicate su Instagram che vedono Branzani e Lelli l’uno al fianco dell’altra. Queste indiscrezioni lasciano spazio all’immaginazione dei fan più accaniti anche se allo stato attuale delle cose non sembra esserci nulla di certo. Per avere ulteriori informazioni non resta che aspettare delle dichiarazioni da parte dei diretti interessati.