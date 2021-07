Anticipazioni Una Vita: la misteriosa scomparsa di Camino e le bugie di Felicia

La storia d’amore tra Camino e Maite tiene incollati allo schermo i telespettatori di Una Vita: riusciranno le due a viversi finalmente il loro legame? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della soap!

Un amore estremamente ostacolato, quello tra Camino e Maite in Una Vita: la storia è osteggiata da Felicia e le due hanno incontrato una serie infinita di difficoltà.

La pittrice parigina si trova in carcere perché è stata denunciata da una lavandaia che vive in periferia: è stata accusata di essersi approfittata di sua figlia e di averle manipolato il cervello.

Una Vita: Camino lotta per salvare Maite, ci pensa Ildefonso

La vita di Maite in prigione è piuttosto dura: la donna viene costantemente picchiata dalle altre detenute. Camino scopre cosa sta accadendo alla persona che ama e comincia ad attuare un piano per salvarla, mentre ad Acacias tornano Armando e Susana, completamente all’oscuro di quanto stia accadendo e pensano che Maite sia dovuta partire.

Dopo un po’, però, la verità viene a galla e mentre Armando decide di affrontare Felicia e sembra disposto a fare qualunque cosa per liberare la nipote, Susana si vergogna molto di quanto accaduto e si scusa con la donna. A risolvere la situazione ci pensa inaspettatamente Ildefonso. Felicia propone un patto: convincerà la lavandaia a ritirare la denuncia, ma Maite dovrà convincere Camino a sposare Ildefonso e poi dovrà lasciare per sempre Acacias.

L’aiuto di Ildefonso si rivelerà prezioso: il ragazzo convincerà la lavandaia a ritirare la denuncia così Maite uscirà di prigione. A questo punto Camino le prometterà di mettere in atto una finzione: condurrà la sua vita di prima stupendo tutti e chiedendo a Ildefonso di convolare a nozze: il giovane, entusiasta, accetterà subito.

Anticipazioni Una Vita: Camino scomparsa, la bugia di Felicia

Verrà quindi organizzato l’imminente matrimonio dei due, ma contemporaneamente Acacias si troverà ad organizzare anche le nozze di Cinta ed Emilio. I vicini del quartiere commentano l’arresto di Genoveva e confrontano gli atteggiamenti delle due future spose: Cinta è felicissima, mentre Camino è molto triste. Successivamente la giovane scompare nel nulla, facendo perdere le sue tracce.

Felicia lo fa sapere a Emilio e si vede costretta a raccontare una bugia a Ildefonso: gli racconta che sua figlia si è recata dalle suore per trascorrere qualche giorno in tranquillità prima dell’imminente matrimonio. Passano i giorni e non arrivano notizie di Camino, così la famiglia Pasamar decide di avvisare la polizia. Proprio in quel momento la ragazza ricompare e nell’occasione comincia un duro scontro con Ildefonso: Camino confessa tutto, dicendo che in quei giorni non si trovava dalle suore e smentendo così le parole della madre.

La ragazza preferisce non raccontare i dettagli di quanto accaduto durante la sua scomparsa, ma assicura a Ildefonso che non si tirerà indietro con il matrimonio. Nonostante il cuore della donna appartenga a Maite, Camino è propensa a rispettare i suoi obblighi.